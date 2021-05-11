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مسؤول بالاتحاد الأوروبي: هناك مشكلة حقيقية مع “أسترازينيكا” ..

مسؤول بالاتحاد الأوروبي: هناك مشكلة حقيقية مع “أسترازينيكا” ..
http://almnatiq.net/?p=982132
المناطق - وكالات

أعلن المفوض الأوروبي المكلف بشؤون العدل بالاتحاد الأوروبي ديديه ريندرز، أن الاتحاد لن يشتري مجددا اللقاحات المضادة لكوفيد 19 المنتجة من قبل شركة “أسترازينيكا”.

وأشار المسؤول الأوروبي، في تصريحات إلى أن هناك مشكلة حقيقية مع “أسترازينيكا”، ولم تعد هناك ثقة بهذه الشركة ولذلك لا نستطيع من الآن فصاعدا شراء اللقاحات، حسب كلامه. وفقا لـ”روسيا اليوم”.

يأتي ذلك، بعدما أعلن المفوض الأوروبي المكلف بشؤون السوق الداخلية، أن الاتحاد لن يجدد عقده مع “أسترازينيكا” لشراء مزيد من اللقاحات المضادة لكوفيد 19.

ويسري العقد الموقع بين الجهاز التنفيذي الأوروبي والشركة حتى نهاية شهر يونيو القادم.

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