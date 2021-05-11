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تطورات جديدة في جريمة قتل “صباح السالم” التي هزت الكويت مؤخرًا

تطورات جديدة في جريمة قتل “صباح السالم” التي هزت الكويت مؤخرًا
http://almnatiq.net/?p=982135
المناطق - الرياض

تباشر محكمة الجنايات اليوم الثلاثاء، أول جلسة لمحاكمة المتهم بجريمة صباح السالم البشعة، التي هزت الشارع الكويتي وراحت ضحيتها المواطنة المغدورة فرح اكبر أمام طفلتها، بحسب صحيفة “القبس”.

وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات الأسبوع الماضي، وطالب بإيقاع عقوبة الإعدام بحقه، بتهمتي الخطف والقتل العمد مع سبق الإصرار.

ومن الجدير بالذكر أن شاب خطف فتاة كويتية من مركبتها وذهب بها إلى جهة غير معلومة” قبل أن يعترف “بتسديد طعنة واحدة في صدر المجني عليها” تسببت في وفاتها لاحقا.

فيما نقلت المعلومات أن السلطات تبحث عن أداة الجريمة بعدما ذكر القاتل مكانين مختلفين ادعى رميها فيهما أثناء الاستجواب.

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