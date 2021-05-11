احدث الأخبار

أمانة الأحساء ترفع أكثر من 101 ألف طن نفايات منزلية
أبرز المواد
 فرجت توضح ‏منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية
أبرز المواد
 تطورات جديدة في جريمة قتل “صباح السالم” التي هزت الكويت مؤخرًا
أبرز المواد
 مسؤول بالاتحاد الأوروبي: هناك مشكلة حقيقية مع “أسترازينيكا” ..
أبرز المواد
 آلية التعويض الذي يُلزم به الناقل الجوي لتأخير أمتعة العميل
أبرز المواد
 أمانة الجوف تواصل تنفيذ برامج مبادرة ممتثل
أبرز المواد
 عنيزة تتزين لعيد الفطر والبلدية تجهز مصليات الأعياد
أبرز المواد
 تكثيف الرقابة على مسالخ السيح استعداداً لعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 ارتفاع عدد سكان الصين إلى 1.41 مليار نسمة
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: جائحة “كورونا” قد تزيد البدانة بين الأطفال
أبرز المواد
 غوتيريش يعتزم إجراء محادثات بالفيديو مع بوتين
أبرز المواد
 أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدرسة بمدينة قازان الروسية
أبرز المواد
أمانة الأحساء ترفع أكثر من 101 ألف طن نفايات منزلية

أمانة الأحساء ترفع أكثر من 101 ألف طن نفايات منزلية

أبرز المواد
فرجت توضح ‏منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية

فرجت توضح ‏منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية

أبرز المواد
تطورات جديدة في جريمة قتل “صباح السالم” التي هزت الكويت مؤخرًا

تطورات جديدة في جريمة قتل “صباح السالم” التي هزت الكويت مؤخرًا

أبرز المواد
مسؤول بالاتحاد الأوروبي: هناك مشكلة حقيقية مع “أسترازينيكا” ..

مسؤول بالاتحاد الأوروبي: هناك مشكلة حقيقية مع “أسترازينيكا” ..

أبرز المواد

أمانة الأحساء ترفع أكثر من 101 ألف طن نفايات منزلية

أمانة الأحساء ترفع أكثر من 101 ألف طن نفايات منزلية
http://almnatiq.net/?p=982140
المناطق - الاحساء

رفعت أمانة محافظة الأحساء خلال شهر رمضان الحالي، 101386 طناً نفايات منزلية، و1673760 طناً نفايات ناتجة من تفريغ الحاويات التجارية، و8358177 متراً مكعباً مخلفات الهدم والبناءات العشوائية.
وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد الزهراني، أن أعمال النظافة تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية وتعزيزاً للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة.
وبين أن الأمانة عززت جهودها في النظافة العامة خلال شهر رمضان من خلال جدولة خططها لتتواءم مع أوقاته، وتقسيم العمالة والآليات، ومراعاة الفترات ودرجات الحرارة الصيفية، مشيرًا إلى أن أعمال النظافة ومنها كنس الطرقات آلياً ويدوياً امتد ليصل 66912080 متراً طولياً من الطرقات الرئيسة والفرعية وأرصفة المشاة، و3782404 أمتار مربعة من نظافة الأراضي الفضاء داخل المدن، بالإضافة إلى صيانة وتعقيم 10976 حاوية نفايات.

روابط ذات صلة

فرجت توضح ‏منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية

فرجت توضح ‏منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية
تطورات جديدة في جريمة قتل “صباح السالم” التي هزت الكويت مؤخرًا

تطورات جديدة في جريمة قتل “صباح السالم” التي هزت الكويت مؤخرًا
مسؤول بالاتحاد الأوروبي: هناك مشكلة حقيقية مع “أسترازينيكا” ..

مسؤول بالاتحاد الأوروبي: هناك مشكلة حقيقية مع “أسترازينيكا” ..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*