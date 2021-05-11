احدث الأخبار

السواحه: قطاع الفضاء أولوية وطنية ولابد من تأسيس الهيئة بما يليق بمكانة وطموحات المملكة
أبرز المواد
 متحدث الصحة: نتعاون ما نتهاون ونتقيد بالاحترازات في العيد
أبرز المواد
 أمانة الأحساء ترفع أكثر من 101 ألف طن نفايات منزلية
أبرز المواد
 فرجت توضح ‏منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية
أبرز المواد
 تطورات جديدة في جريمة قتل “صباح السالم” التي هزت الكويت مؤخرًا
أبرز المواد
 مسؤول بالاتحاد الأوروبي: هناك مشكلة حقيقية مع “أسترازينيكا” ..
أبرز المواد
 آلية التعويض الذي يُلزم به الناقل الجوي لتأخير أمتعة العميل
أبرز المواد
 أمانة الجوف تواصل تنفيذ برامج مبادرة ممتثل
أبرز المواد
 عنيزة تتزين لعيد الفطر والبلدية تجهز مصليات الأعياد
أبرز المواد
 تكثيف الرقابة على مسالخ السيح استعداداً لعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 ارتفاع عدد سكان الصين إلى 1.41 مليار نسمة
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: جائحة “كورونا” قد تزيد البدانة بين الأطفال
أبرز المواد
السواحه: قطاع الفضاء أولوية وطنية ولابد من تأسيس الهيئة بما يليق بمكانة وطموحات المملكة

السواحه: قطاع الفضاء أولوية وطنية ولابد من تأسيس الهيئة بما يليق بمكانة وطموحات المملكة

أبرز المواد
متحدث الصحة: نتعاون ما نتهاون ونتقيد بالاحترازات في العيد

متحدث الصحة: نتعاون ما نتهاون ونتقيد بالاحترازات في العيد

أبرز المواد
أمانة الأحساء ترفع أكثر من 101 ألف طن نفايات منزلية

أمانة الأحساء ترفع أكثر من 101 ألف طن نفايات منزلية

أبرز المواد
فرجت توضح ‏منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية

فرجت توضح ‏منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية

أبرز المواد

السواحه: قطاع الفضاء أولوية وطنية ولابد من تأسيس الهيئة بما يليق بمكانة وطموحات المملكة

السواحه: قطاع الفضاء أولوية وطنية ولابد من تأسيس الهيئة بما يليق بمكانة وطموحات المملكة
http://almnatiq.net/?p=982145
المناطق - الرياض

أكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله السواحه، على أن أولوية الهيئة في المرحلة القادمة هي بالبدء بالعمل على المرحلة التأسيسية لها من الصفر ووفق أسس صلبة وعلمية، والبدء بإعداد استراتيجية للهيئة بالعمل مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وستكون مستهدفات الاستراتيجية مبنية على أساس أهداف ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الفضاء التي أكدت على أهمية وحيوية هذا المجال؛ وذلك بهدف الاستفادة مما تزخر به صناعة الفضاء من فرص واعدة لبناء اقتصاد معرفي يقوم على أحدث التقنيات والابتكارات.
‏‎وأكد معالي السواحه، أن قطاع الفضاء يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الحكيمة، وتمثل ذلك بموافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء الهيئة السعودية للفضاء بناءً على مقترح سمو ولي العهد، وأن الهيئة تحظى بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل سموه الكريم، منوهًا بحرص سموه الشديد على تعزيز دور المملكة في عالم الفضاء وصناعة تقنياته، وأن وجود هذه الهيئة هي من أبرز عوامل تحقيق ذلك.
وقال معاليه: “إن المرحلة التأسيسية والبدء بإعداد الاستراتيجية حتى وصولها لمرحلة التنفيذ لن تطول – إن شاء الله – طالما أن سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ يقف خلف الاستثمار في عالم الفضاء وصولاً لمصاف الدول المتقدمة والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الفرص الممكنة خشية ضياعها، فنحن في سباق مع الزمن وإذا لم يكن لدينا الدافعية العالية والبحث عن المنجز بأسرع وقت، فإننا على يقين بأن خسارتنا ستكون مضاعفة بل قد نخسر كل الفرص الواعدة والمتاحة حالياً والتي قد لا تتاح لاحقاً”.
كما أكد حرص الهيئة الشديد على تنفيذ التوجيهات الكريمة بأن تكون المملكة في مصاف الدول الأكثر تقدمًا في اقتصاد الفضاء الذي يُقدر حجمه بأكثر من 1 تريليون دولار بحلول العام 2040، لافتًا إلى أن المملكة ستعمل على تحقيق كامل الاستفادة من هذا القطاع في إطار رؤية 2030 الطموحة ليكون رافدًا مهمًا لاقتصاد وطني متنوع ومستدام.

روابط ذات صلة

متحدث الصحة: نتعاون ما نتهاون ونتقيد بالاحترازات في العيد

متحدث الصحة: نتعاون ما نتهاون ونتقيد بالاحترازات في العيد
أمانة الأحساء ترفع أكثر من 101 ألف طن نفايات منزلية

أمانة الأحساء ترفع أكثر من 101 ألف طن نفايات منزلية
فرجت توضح ‏منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية

فرجت توضح ‏منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*