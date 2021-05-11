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شراء أكثر من 25 ألف سلة غذائية من “بر الأحساء”

شراء أكثر من 25 ألف سلة غذائية من “بر الأحساء”
http://almnatiq.net/?p=982159
المناطق - الأحساء:

نفذ مستفيدو جمعية البر بالاحساء أكثر من 25 ألف عملية شراء للمواد الغذائية وفق احتياجاتهم منذ مطلع عام 2021م، من خلال 20 منفذ بيع تابعة لسبعة مراكز تجارية كبرى بالأحساء، وذلك بعد أن أودعت جمعية البر بالاحساء قرابة 9 مليون ريال في حسابات منافذ لمستفيديها.

وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف بأن مستفيدي الجمعية نفذوا خلال شهر رمضان المبارك 12 ألف عملية شراء للمواد الغذائية من خلال نظام منافذ بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليون ريال، ويأتي ذلك من منطلق حرص الجمعية على تأمين جميع احتياجات الأسر المستفيدة وفق اختياراتهم من الأصناف التي تناسبهم من المواد الغذائية.  

وأضاف البوسيف بأن نظام منافذ هو عبارة عن بطاقة إلكترونية يستطيع من خلالها المستفيد صرف جميع احتياجاته الغذائية من خلال 20 منفذ تابعة لسبعة مراكز تسوق كبرى بالاحساء تم الاتفاق معها مسبقا، لتستغني الجمعية بذلك عن صرف المساعدات الغذائية من المستودعات، كما أن نظام منافذ يحقق العديد من الأهداف التي تلبي حاجة المستفيدين ورغباتهم، وتقلل من عناء المستفيدين في الحصول على المساعدات وبالأخص الموسمية منها، إضافة إلى أن بطاقة منافذ مشابهه لبطاقة الصراف الآلي البنكية، وتتيح للمستفيد شراء احتياجاته لأكثر من مرة من أي من المراكز التجارية المتعاونة مع الجمعية في هذا المشروع وذلك بعد شحنها بالمبلغ المخصص لكل أسرة إلكترونياً.

من جهته أكد أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر سعي الجمعية لتأمين حياة كريمة لمستفيديها من خلال هذه البطاقات التي تمكنهم من صرف مستحقاتهم دون مراجعة الجمعية والمراكز التابعة لها على مدار العام، مقدماً شكره للداعمين من أهل الخير على ما يبذلونه لإنجاح مشاريع الجمعية وتأمين احتياجات المستفيدين.

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