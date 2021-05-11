سماء عنيزة تتزين بألوان الفرح خلال أيام العيد

المناطق - واس:

تتضمن الفعاليات المصاحبة لعيد عنيزة الذي تنظمها بلدية عنيزة تحت شعار “عنيزة سحابة عيد” إطلاق الألعاب النارية خلال أيام عيد الفطر المبارك في الفترة المسائية ابتداء من الساعة التاسعة، وذلك في منطقة الحاجب السياحية لتغطي مساحة تتجاوز مليوني متر مربع من جميع الجهات.



وأوضحت اللجنة المنظمة للفعاليات أن فعالية الألعاب النارية تهدف إلى إشعار الجميع بالسعادة والبهجة، وستكون الألعاب النارية بالقرب من متنزهات الحاجب على الدائري الجنوبي الغربي وستنقل بشكل مباشر عبر إستديو الفعاليات خلال أيام العيد، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا والتي فرضت أن تكون جميع الفعاليات عن بعد.