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محافظة ينبع تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك

محافظة ينبع تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك

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محافظة ينبع تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك

محافظة ينبع تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=982174
المناطق - واس:

تواصل محافظة ينبع عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام من خلال تكليف العديد من موظفي المحافظة بأقسام الحقوق العامة والخاصة، والشؤون التنموية، والاتصالات الإدارية، ولجنة التعديات من أجل إنجاز معاملات المواطنين وعدم تأخيرها.

من جهة أخرى سيؤدى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام مع جموع المصلين بمصلى العيد الكبير بينبع.

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