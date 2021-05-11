أمانة جدة تغلق 65 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة جدة تغلق 65 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة جدة تغلق 65 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة جدة تغلق 65 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
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المناطق - واس:

واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، جهود الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها الإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 65 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4029 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 129 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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