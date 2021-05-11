الأردن يعلن فتح منافذه للسعوديين “المحصنين” دون تسجيل أو فحص

المناطق - الرياض:

أعلنت المملكة الأردنية البدء في استقبال المواطنين السعوديين من السياح والزوار، وكذلك القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، عبر المنافذ مع المملكة.

وأوضحت أن المطلوب من القادمين شهادة تثبت تلقّيهم جرعتين من لقاح “كورونا” أو مرور 14 يوماً على تلقّي الجرعة الأولى منه، بالإضافة إلى فحص “بي سي آر” نتيجته سلبيّة خلال 72 ساعة، لافتة إلى أنهم ليسوا بحاجة للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية “جت واي تو جوردن” أو إجراء فحص على الحدود.

وبيّنت أن الرّاغبين في القدوم من غير المحصنين يشترط لقدومهم التسجيل على المنصة، والالتزام بالشروط المعمول بها سابقاً، ومنها إجراء فحص PCR في المنفذ الأردني تكون نتيجته سلبية.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي تسهيلا على السياح والزوار السعوديين القادمين عبر هذه الحدود.

وبخصوص المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، يشترط الأردن حملهم وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي الإصابة بفيروس كورونا.