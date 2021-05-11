“الشؤون الإسلامية” تنهي ربط كاميرات المراقبة للمواقيت ومساجد المشاعر المقدسة بمركز التحكم بالوزارة

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أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالتها للمشروعات والصيانة، مشروع ربط كاميرات المراقبة بجميع مواقيت المملكة، ومساجد المشاعر المقدسة، بمركز التحكم بديوان الوزارة بالرياض.

وأوضح وكيل الوزارة للمشروعات والصيانة المكلف، المهندس أسامة الجفال، أن المشروع تم تنفيذه لأول مرة في تاريخ الوزارة، ويهدف لمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها عن بُعد من مقر ديوان الوزارة، والاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المواقيت والمساجد بمنطقة المشاعر المقدسة.

وبيَّن أن الوزارة أنشأت مركزًا لمتابعة جميع مشاريع الوزارة في المواقيت ومساجد المشاعر المقدسة، وبإشراف مهندسين ومراقبين على مدار الساعة يطلعون على الأعمال ويقومون بتقويمها ورفع التقارير الدورية عن مستواها ومعالجة السلبيات وجوانب التقصير إن وُجدت.