أمطار رعدية على جازان حتى السابعة مساءً

أمطار رعدية على جازان حتى السابعة مساءً

أبرز المواد
“الصحة” تسجل 13 وفاة و999 إصابة جديدة بـ “كورونا”

“الصحة” تسجل 13 وفاة و999 إصابة جديدة بـ “كورونا”

أبرز المواد
“الشؤون الإسلامية” تنهي ربط كاميرات المراقبة للمواقيت ومساجد المشاعر المقدسة بمركز التحكم بالوزارة

“الشؤون الإسلامية” تنهي ربط كاميرات المراقبة للمواقيت ومساجد المشاعر المقدسة بمركز التحكم بالوزارة

أبرز المواد
الأردن يعلن فتح منافذه للسعوديين “المحصنين” دون تسجيل أو فحص

الأردن يعلن فتح منافذه للسعوديين “المحصنين” دون تسجيل أو فحص

أبرز المواد

أمطار رعدية على جازان حتى السابعة مساءً

أمطار رعدية على جازان حتى السابعة مساءً
http://almnatiq.net/?p=982196
المناطق - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي لتدني في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، والعيدابي، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

روابط ذات صلة

“الصحة” تسجل 13 وفاة و999 إصابة جديدة بـ “كورونا”

“الصحة” تسجل 13 وفاة و999 إصابة جديدة بـ “كورونا”
“الشؤون الإسلامية” تنهي ربط كاميرات المراقبة للمواقيت ومساجد المشاعر المقدسة بمركز التحكم بالوزارة

“الشؤون الإسلامية” تنهي ربط كاميرات المراقبة للمواقيت ومساجد المشاعر المقدسة بمركز التحكم بالوزارة
الأردن يعلن فتح منافذه للسعوديين “المحصنين” دون تسجيل أو فحص

الأردن يعلن فتح منافذه للسعوديين “المحصنين” دون تسجيل أو فحص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*