أمطار رعدية على جازان حتى السابعة مساءً

المناطق - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي لتدني في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، والعيدابي، وهروب.



وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.