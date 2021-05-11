تهيئة أكثر من 20 ألف جامع ومسجد إضافي لصلاة العيد

المناطق - واس:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة، تهيئة أكثر من 20 ألف مقر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ.

وأوضحت أنه تم تجهيز الأماكن التي تنوعت بين جامع ومسجد ومصلى مكشوف، بجميع التجهيزات، من صيانة وتشغيل ونظافة وتوفير وسائل السلامة، وذلك وفق البروتكولات الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة للوقاية من فيروس “كورونا”.

وأشارت إلى أنها باشرت فتح عدد كبير من المساجد الإضافية لتلافي التزاحم وتحقيق التباعد الجسدي للحرص على سلامة المصلين، حيث بلغ عدد الجوامع والمساجد والمصليات التي تم تهيئتها في منطقة الرياض 3147 جامعا و971 مسجدا مساندا و682 مصلى، وفي منطقة مكة المكرمة تم تهيئة 2108 جوامع و739 مسجدا مساندا و309 مصليات، وفي منطقة المدينة المنورة تم تهيئة 784 جامعا و256 مسجدا مساندا و34 مصلى، وفي المنطقة الشرقية تم تهيئة 939 جامعا و786 مسجدا مساندا و18 مصلى.