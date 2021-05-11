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بلدية محافظة البدع تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر

بلدية محافظة البدع تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر

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بلدية محافظة البدع تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر

بلدية محافظة البدع تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=982209
المناطق- تبوك- علي العميري:

كثفت بلدية محافظة البدع التابعة لمنطقة تبوك، جولاتها الرقابية تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك حيث نفذت خلال أسبوع أكثر من 110 زيارة رقابية تجارية وصحية شملت الأسواق التجارية، والمسالخ، والمطاعم والمطابخ، للتأكد من سلامة إعدادها والتزام أصحاب المحلات بالتعليمات النظامية والصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية و”البروتوكولات” الوقائية التي تحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية البدع سعيد بن خليل السعيد أن البلدية نفذت خلال أسبوع أكثر من 110 زيارة، أسفرت عن إنذار 21 منشأه وتحرير 10 مخالفات لمنشآت أخرى، مشيراً إلى أنه سيجري تكثيف الجولات والرقابة الميدانية على مختلف المحلات الأيام المقبلة تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك والاستمرار بالتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع المخالفين.

وأبرز السعيد أن البلدية تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك وذلك بتكليف موظفين من أقسام الخدمات البلدية وصحة البيئة والنظافة والتشغيل والصيانة من أجل تسيير أعمال البلدية خلال الإجازة .

وأهاب رئيس البلدية بالجميع ضرورة التجاوب مع جهود البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم الموحد “٩٤٠”.

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