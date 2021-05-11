احدث الأخبار

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد الحديثة بالجوف
منطقة الجوف
 تجارة نجران” تنفذ جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والسلامة
منطقة نجران
 “البيئة” تضبط “حفّارات” استغلت إجازة العيد لحفر آبار مياه دون ترخيص
أبرز المواد
 بلدية الخبر تدشّن حاويات جمع النفايات الإلكترونية
المنطقة الشرقية
 ” بناء ” تنفق 5 ملايين على خدمات الأيتام في شهر رمضان
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 1551 جولة رقابية وتغلق 20 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الصحية أمس الاثنين
المنطقة الشرقية
 بدء أعمال الدورة غير العادية لوزراء الخارجية العرب للتصدي للاعتداءات والجرائم الاسرائيلية في القدس والأقصى وغزة
أبرز المواد
 “جود الإسكان” توقع اتفاقيتين لتوفير 178 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة
أبرز المواد
 “الحصيني” يؤكد أن رؤية الهلال اليوم غير ممكنة والخميس أول أيام العيد
أبرز المواد
 بلدية محافظة البدع تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر
أبرز المواد
 “الداخلية”: تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والعقوبات المقررة لتشمل مخالفات إضافية
أبرز المواد
 تهيئة أكثر من 20 ألف جامع ومسجد إضافي لصلاة العيد
أبرز المواد
من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد الحديثة بالجوف

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد الحديثة بالجوف

منطقة الجوف
تجارة نجران” تنفذ جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والسلامة

تجارة نجران” تنفذ جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والسلامة

منطقة نجران
“البيئة” تضبط “حفّارات” استغلت إجازة العيد لحفر آبار مياه دون ترخيص

“البيئة” تضبط “حفّارات” استغلت إجازة العيد لحفر آبار مياه دون ترخيص

أبرز المواد
بلدية الخبر تدشّن حاويات جمع النفايات الإلكترونية

بلدية الخبر تدشّن حاويات جمع النفايات الإلكترونية

المنطقة الشرقية

“جود الإسكان” توقع اتفاقيتين لتوفير 178 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة

“جود الإسكان” توقع اتفاقيتين لتوفير 178 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة
http://almnatiq.net/?p=982218
المناطق - واس:

وقعت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” ممثلة بمنصة “جود الإسكان” اتفاقيتيّ شراكة نوعية في القطاع السكني غير الربحي مع “الفوزان لخدمة المجتمع” التابعة لشركة الفوزان القابضة لتوفير عدد من الوحدات السكنية، ومع “ريتال الخير” التابعة لمجموعة ريتال العقارية لإطلاق مركز “حل” لابتكار الحلول السكنية ضمن منصة “جود الإسكان”، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

وأوضحت منصة “جود الإسكان” أن الاتفاقية الأولى مع “الفوزان لخدمة المجتمع” تُسهم في توفير 178 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة الشرقية ضمن مشروع متكامل يضم 10 عقارات بهدف صناعة نموذج مبتكر لحلول إسكانية تنموية للأسر الأشد حاجة توفر السكن لأكثر من 1000 مستفيد من مستفيدي المنصة، حيث وقع الاتفاقية رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الدكتور زياد بن عثمان الحقيل، ورئيس مجلس أمناء “الفوزان لخدمة المجتمع” عبدالله عبداللطيف الفوزان.

وتضمنت الاتفاقية الثانية -التي وقعها الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية المهندس مشاري بن فهد الجويرة والرئيس التنفيذي لمجموعة رتال العقارية عبدالله بن فيصل البريكان- إطلاق المؤسسة مركز “حل” لابتكار الحلول السكنية بشراكة إستراتيجية مع “رتال الخير” تتضمن تغطية تكاليف تشغيل المركز وتقديم الدعم اللوجستي من خبرات واحتياجات فنية.

وتأتي الاتفاقيتين في إطار الشراكة الفاعلة بين منصة “جود الإسكان” والقطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي؛ لتمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الملائم، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم وتوفير المسكن الأول للأسر الأشد احتياجاً في المملكة لتحقيق الاستقرار للمستفيدين، وزيادة نسبة تملك المساكن بين المواطنين، وزيادة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي للمملكة.

وتهدف منصة “جود الإسكان” إلى تعزيز مشاركة المجتمع السعودي -أفراداً ومنظمات- لزيادة العطاء السكني الخيري من خلال تقديم نموذج مبتكر للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الأفراد والجهات الحكومية والخيرية عبر منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم الإسهامات الخيرية.

روابط ذات صلة

“البيئة” تضبط “حفّارات” استغلت إجازة العيد لحفر آبار مياه دون ترخيص

“البيئة” تضبط “حفّارات” استغلت إجازة العيد لحفر آبار مياه دون ترخيص
بلدية الخبر تدشّن حاويات جمع النفايات الإلكترونية

بلدية الخبر تدشّن حاويات جمع النفايات الإلكترونية
” بناء ” تنفق 5 ملايين على خدمات الأيتام في شهر رمضان

” بناء ” تنفق 5 ملايين على خدمات الأيتام في شهر رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*