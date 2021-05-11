“جود الإسكان” توقع اتفاقيتين لتوفير 178 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة

المناطق - واس:

وقعت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” ممثلة بمنصة “جود الإسكان” اتفاقيتيّ شراكة نوعية في القطاع السكني غير الربحي مع “الفوزان لخدمة المجتمع” التابعة لشركة الفوزان القابضة لتوفير عدد من الوحدات السكنية، ومع “ريتال الخير” التابعة لمجموعة ريتال العقارية لإطلاق مركز “حل” لابتكار الحلول السكنية ضمن منصة “جود الإسكان”، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.



وأوضحت منصة “جود الإسكان” أن الاتفاقية الأولى مع “الفوزان لخدمة المجتمع” تُسهم في توفير 178 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة الشرقية ضمن مشروع متكامل يضم 10 عقارات بهدف صناعة نموذج مبتكر لحلول إسكانية تنموية للأسر الأشد حاجة توفر السكن لأكثر من 1000 مستفيد من مستفيدي المنصة، حيث وقع الاتفاقية رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الدكتور زياد بن عثمان الحقيل، ورئيس مجلس أمناء “الفوزان لخدمة المجتمع” عبدالله عبداللطيف الفوزان.



وتضمنت الاتفاقية الثانية -التي وقعها الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية المهندس مشاري بن فهد الجويرة والرئيس التنفيذي لمجموعة رتال العقارية عبدالله بن فيصل البريكان- إطلاق المؤسسة مركز “حل” لابتكار الحلول السكنية بشراكة إستراتيجية مع “رتال الخير” تتضمن تغطية تكاليف تشغيل المركز وتقديم الدعم اللوجستي من خبرات واحتياجات فنية.



وتأتي الاتفاقيتين في إطار الشراكة الفاعلة بين منصة “جود الإسكان” والقطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي؛ لتمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الملائم، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم وتوفير المسكن الأول للأسر الأشد احتياجاً في المملكة لتحقيق الاستقرار للمستفيدين، وزيادة نسبة تملك المساكن بين المواطنين، وزيادة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي للمملكة.



وتهدف منصة “جود الإسكان” إلى تعزيز مشاركة المجتمع السعودي -أفراداً ومنظمات- لزيادة العطاء السكني الخيري من خلال تقديم نموذج مبتكر للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الأفراد والجهات الحكومية والخيرية عبر منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم الإسهامات الخيرية.