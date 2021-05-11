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بدء أعمال الدورة غير العادية لوزراء الخارجية العرب للتصدي للاعتداءات والجرائم الاسرائيلية في القدس والأقصى وغزة

بدء أعمال الدورة غير العادية لوزراء الخارجية العرب للتصدي للاعتداءات والجرائم الاسرائيلية في القدس والأقصى وغزة

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بدء أعمال الدورة غير العادية لوزراء الخارجية العرب للتصدي للاعتداءات والجرائم الاسرائيلية في القدس والأقصى وغزة

بدء أعمال الدورة غير العادية لوزراء الخارجية العرب للتصدي للاعتداءات والجرائم الاسرائيلية في القدس والأقصى وغزة
http://almnatiq.net/?p=982222
المناطق - واس

بدأت اليوم افتراضيا أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة قطر، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، بناء على طلب فلسطين أيدته عدد من الدول العربية، لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الاقصى المبارك.
وقال سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح في تصريح على هامش الاجتماع إن الاجتماع الوزاري سيبحث التحرك العربي والدولى لمواجهة الجرائم والاعتداءات الاسرائيلية الوحشية على حياة ومقدسات وممتلكات الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، بما فيها مايجري حاليا من عدوان اسرائيلي غاشم يستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح وباقي احياء المدينة، واعتداءات وحشية على المصلين في المسجد الاقصي المبارك، وذلك ضمن سياسة اسرائيلية ممنهجة لتهويد مدينة القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها الى جانب القصف الجوي الاسرائيلي على قطاع غزة .
وشدد “اللوح” على ضرورة أن يخرج الاجتماع بقرارات وإجراءات عملية ترتقي لمستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من الجامعة العربية تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة.
ونبه مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية إلى أن الهجمة التي يتعرض لها المسجد الاقصى تتطلب تحركًا سريعًا لاتخاذ اجراءات لمنع استمرار هذه الانتهاكات ولجم قطعان وعصابات المستوطنين الغرباء ووقف ممارساتهم الاجرامية ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

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