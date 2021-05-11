أمانة الشرقية تنفذ 1551 جولة رقابية وتغلق 20 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الصحية أمس الاثنين

المناطق - الدمام

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين 28/09/1442هـ، 20 مُنشأة تجارية مخالفة، وذلك من خلال الجولات المكثفة والتي بلغت 1551 جولة رقابية، تضمنت جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها تحرير 69 مخالفة، وتأتي هذه الجولات ضمن الجهود التي تبذلها الأمانة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، في الأسواق والمراكز التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي وأسواق النفع العام ومنافذ البيع، والتي تأتي استمرارا لأعمال اللجنة الميدانية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بمتابعة اللجنة التنفيذية بـالمنطقة الشرقية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية من خلال تكثيف الجولات الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية، التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية تماشيا مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية #امتثالك_أمانة

وقالت الأمانة أنها تقلت عبر مركز البلاغات 940 أمس 46 بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940)؛ لمعالجتها.