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” بناء ” تنفق 5 ملايين على خدمات الأيتام في شهر رمضان

” بناء ” تنفق 5 ملايين على خدمات الأيتام في شهر رمضان

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” بناء ” تنفق 5 ملايين على خدمات الأيتام في شهر رمضان

” بناء ” تنفق 5 ملايين على خدمات الأيتام في شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=982229
المناطق - الدمام

أنفقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية أكثر من خمسة ملايين ريال على الخدمات والبرامج التي قدمتها للأيتام وأسرهم طوال شهر رمضان المبارك توزعت على 21 خدمة .

أوضح ذلك عبدالله بن راشد الخالدي مدير عام الجمعية مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات والبرامج بلغ 2644 مستفيد ومستفيدة وأضاف أن الخدمات والبرامج تضمنت : الكفالات وذبيحة وسلة رمضان والتاكسي وكسوة وهدية عيد الفطر وبرامج القرآن الكريم ومسابقة منابر النور للقرآن الكريم لعدد 70 ابن وابنة ومساعدة ايجار منازل وترميم وشراء وتأثيث منازل ، سداد فواتير خدمات ، مساعدات زواج ، شراء أجهزة كهربائية ، برامج اللغة الانجليزية ، مساعدات صحية وتعليمية ، دعم أسر منتجة ، مسارات بناء ، مواصلات .

وقال الخالدي أن جمعية بناء سعت لتأمين كافة احتياجات اسر الأيتام خلال شهر رمضان بالإضافة للجوانب الأخرى مثل الكفالات والتأمين الطبي وسداد فواتير الخدمات .

وأضاف أن الجمعية حريصة على عدم الاكتفاء بتقديم الدعم المادي فقط، وإنما تسعى إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية والتركيز على البرامج والمشاريع التي يكون أثرها دائم على اليتيم وأسرته عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية مقدما شكره لكافة الداعمين للجمعية والذي كان له الدور البارز في تقديم كافة الخدمات والبرامج .

وكانت جمعية بناء قد اطلقت خلال شهر رمضان المبارك مشروع تاكسي ومشروع تمكين الامهات لتأمين اكثر من 30 سيارة للايتام والارامل وحظيت برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية حفظهم الله

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