بلدية الخبر تدشّن حاويات جمع النفايات الإلكترونية

الخبر - المناطق

دشنت بلدية محافظة الخبر، حاوية تجميع النفايات الإلكترونية في حاويات خاصة، والتي تأتي في إطار خطة البلدية الرامية إلى التخلص الآمن من المخلفات، وتهدف هذه الخطوة لتجنيب البيئة من مخاطرها والاستفادة من مكوناتها، حيث تم تدشين الحاوية بالتعاون مع مصنع داز السعودية، وذلك بكورنيش الخبر الشمالي.

وأكد رئيس المهندس سلطان الزايدي أن عملية تجميع النفايات الإلكترونية تعد من أهم عمليات تجميع النفايات، نظراً لخطورة مثل هذه النفايات على البيئة لما يمكن أن تسببه من تلوث للبيئة وما يمكن أن يتمخض عنها من مشاكل، حيث تم تصميم حاويات حديثة مخصصة للنفايات الإلكترونية بمواصفات فنية، ضمن خطة تستهدف توفير حاويات جديدة بأحجام مختلفة ومجهزة لجمع النفايات كالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والتقنية صغيرة الحجم.

وأكد المهندس سلطان الزايدي على أنّ ذلك يأتي من منطلق حرص بلدية الخبر على تلبية احتياجات المجتمع ومواكبة للتحولات والنقلات النوعية في مجال استخدام التقنيات والأجهزة الإلكترونية المتعددة، الأمر الذي يُحتم إيجاد وسائل تُمكن المستخدمين من التخلص السليم من الأجهزة الالكترونية والكهربائية والتقنية غير المرغوب فيها بما يضمن توفير بيئة نظيفة ومستدامة.