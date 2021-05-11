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“البيئة” تضبط “حفّارات” استغلت إجازة العيد لحفر آبار مياه دون ترخيص

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“البيئة” تضبط “حفّارات” استغلت إجازة العيد لحفر آبار مياه دون ترخيص
http://almnatiq.net/?p=982235
المناطق - واس

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة آلات حفر آبار استغلت بدء إجازة عيد الفطر لحفر آبار مياه دون ترخيص في بعض مناطق المملكة، وهو ما يُعد مخالفة لنظام المياه الذي صدر العام الماضي (2020).
واتخذ مراقبو الوزارة الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن آلات الحفر التي تعمل من دون تصريح، وكذلك أصحاب الآبار.
وتنفذ فرق الرقابة والتفتيش بالوزارة وفروعها بالمناطق جولات على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح والاشتراطات التي تهدف إلى تطبيق نظام المياه والمحافظة على مصادر المياه ومنع استنزافها وتنظيم أعمال الحفر.
ودعت الوزارة الراغبين بحفر آبار إلى التقدم بطلب رخصة حفر بئر عبر موقع الوزارة www.mewa.gov.sa، لتدرس الجهة المختصة في الوزارة الطلب، ويتم استكمال الإجراءات النظامية بعدها، مبينة أن اتباع الإجراءات النظامية لترخيص الآبار من شأنه ضمان استدامة المياه الجوفية وسلامتها وجودتها.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعت أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، وذلك بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 11 / 2 / 1444 هـ.
وأشارت إلى أن مخالفة حفر الآبار دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال تصدر بحق صاحب البئر، كما تصل مخالفة مالك معدة الحفر إلى 50 ألف ريال، تطبيقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية في حال عدم الترخيص ضمن المهلة المحددة، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.

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