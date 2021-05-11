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تجارة نجران” تنفذ جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والسلامة

تجارة نجران” تنفذ جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والسلامة

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تجارة نجران” تنفذ جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والسلامة

تجارة نجران” تنفذ جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والسلامة
http://almnatiq.net/?p=982238
المناطق - واس

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران أمس، 200 جولة رقابية استباقية على محطات تعبئة الوقود بالمنطقة ومحافظاتها، للتأكد من التزامها بتقديم خدماتها للمستهلكين، وفقاً لمعايير الجودة والسلامة والسعر المحدد.
وأوضح فرع وزارة التجارة بالمنطقة أن الجولات تأتي ضمن مهام الفرع ودوره الرقابي، لحماية المستهلك، والتأكد من نظامية الخدمات المقدمة ومدى التزامها بتعليمات وزارة التجارة والجهات المعنية، وضبط المخالفات والتعامل معها وفق القوانين واللوائح المتبعة.

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