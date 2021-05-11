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بلدية محافظة البدع تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر

بلدية محافظة البدع تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=982259
المناطق- تبوك- علي العميري:

كثفت بلدية محافظة البدع جولاتها الرقابية تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك حيث نفذت خلال أسبوع أكثر من 110 زيارة رقابية تجارية وصحية شملت الأسواق التجارية ، والمسالخ ، والمطاعم والمطابخ ، والتأكد من سلامة إعدادها والتزام أصحاب المحلات بالتعليمات النظامية والصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية و”البروتوكولات” الوقائية التي تحدّ من انتشار فيروس كورونا .وأوضح رئيس بلدية البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد أن البلدية نفذت خلال أسبوع أكثر من 110 زيارة و أسفرت الجولات انذار 21 منشأه وتحرير 8 مخالفات لمنشآت أخرى، وكذلك تحرير 2 مخالفة الاجراءات الاحترازية، مشيراً إلى تكثيف الجولات والرقابة الميدانية على مختلف المحلات الأيام المقبلة تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك والاستمرار بالتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع المخالفين.وأضاف السعيد أن البلدية تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك وذلك بتكليف موظفين من أقسام الخدمات البلدية وصحة البيئة والنظافة والتشغيل الصيانة من أجل تسيير أعمال البلدية خلال الإجازة .وأهاب رئيس البلدية بالجميع إلى ضرورة التجاوب مع جهود البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة

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