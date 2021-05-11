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استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة
http://almnatiq.net/?p=982262
المناطق - واس

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون اليوم في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل في حي الشيخ رضوان بغزة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن مواطنَين فلسطينيين استشهدا، وأصيب ثلاثة آخرون جراء استهداف منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات الاستطلاع صاروخاً تجاه منزل بجوار مسجد الشيخ أحمد ياسين في منطقة الشيماء ببيت لاهيا شمال القطاع.
وبذلك يرتفع عدد شهداء اليوم إلى أربعة، وإجمالي شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أمس إلى 28 شهيدا، بينهم 10 أطفال وامرأة، إضافة إلى 152 مصابا.

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