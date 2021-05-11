احدث الأخبار

عباس يتسلم رسالة خطية من بايدن
أبرز المواد
 استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة
أبرز المواد
 بلدية محافظة البدع تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر
منطقة تبوك
 تعذر رؤية هلال شوال
أبرز المواد
 الأمين العام للجامعة العربية يدعو مجلس الأمن والرباعية الدولية لتحمل مسؤولية التصعيد الإسرائيلي
أبرز المواد
 المملكة تؤكد رفضها التام لخطط عمليات الإخلاء والتهجير القسري للمقدسيين
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يوّجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادثة وفاة طفل بأحد الألعاب المائية
منطقة الحدود الشمالية
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد الحديثة بالجوف
منطقة الجوف
 تجارة نجران” تنفذ جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والسلامة
منطقة نجران
 “البيئة” تضبط “حفّارات” استغلت إجازة العيد لحفر آبار مياه دون ترخيص
أبرز المواد
 بلدية الخبر تدشّن حاويات جمع النفايات الإلكترونية
المنطقة الشرقية
 ” بناء ” تنفق 5 ملايين على خدمات الأيتام في شهر رمضان
المنطقة الشرقية
عباس يتسلم رسالة خطية من بايدن

عباس يتسلم رسالة خطية من بايدن

أبرز المواد
استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة

أبرز المواد
بلدية محافظة البدع تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر

بلدية محافظة البدع تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر

منطقة تبوك
تعذر رؤية هلال شوال

تعذر رؤية هلال شوال

أبرز المواد

عباس يتسلم رسالة خطية من بايدن

عباس يتسلم رسالة خطية من بايدن
http://almnatiq.net/?p=982265
المناطق - وكالات

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق ما أوردت الرئاسة الفلسطينية في بيان.

وأشارت الرئاسة إلى أن رسالة الرئيس الأمريكي “تناولت آخر التطورات السياسية والأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين”، دون أن تكشف عن تفاصيل.

يذكر أنها أول رسالة معلنة لبايدن منذ وصوله الى البيت الأبيض مطلع العام الجاري.

وأواخر العام 2017، قطع الرئيس الفلسطيني الاتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسبب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك.

وعادت الاتصالات الفلسطينية الأمريكية مع وصول بايدن الى البيت الأبيض ولكن لم يجر بينهما حتى الان أي لقاء او اتصال هاتفي.

وقبل أيام، أكد جو بايدن في مكالمة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، دعمه بلاده لحل الدولتين كأساس لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأعلنت الرئاسة الفلسطينية ترحيبها بتصريحاته هذه.

روابط ذات صلة

استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة
تعذر رؤية هلال شوال

تعذر رؤية هلال شوال
الأمين العام للجامعة العربية يدعو مجلس الأمن والرباعية الدولية لتحمل مسؤولية التصعيد الإسرائيلي

الأمين العام للجامعة العربية يدعو مجلس الأمن والرباعية الدولية لتحمل مسؤولية التصعيد الإسرائيلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*