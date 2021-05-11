عباس يتسلم رسالة خطية من بايدن

المناطق - وكالات

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق ما أوردت الرئاسة الفلسطينية في بيان.

وأشارت الرئاسة إلى أن رسالة الرئيس الأمريكي “تناولت آخر التطورات السياسية والأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين”، دون أن تكشف عن تفاصيل.

يذكر أنها أول رسالة معلنة لبايدن منذ وصوله الى البيت الأبيض مطلع العام الجاري.

وأواخر العام 2017، قطع الرئيس الفلسطيني الاتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسبب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك.

وعادت الاتصالات الفلسطينية الأمريكية مع وصول بايدن الى البيت الأبيض ولكن لم يجر بينهما حتى الان أي لقاء او اتصال هاتفي.

وقبل أيام، أكد جو بايدن في مكالمة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، دعمه بلاده لحل الدولتين كأساس لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأعلنت الرئاسة الفلسطينية ترحيبها بتصريحاته هذه.