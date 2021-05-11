أمانة الجوف تستقبل العيد بعبارات التهاني والمجسمات الجمالية في شوارع وميادين سكاكا

المناطق - الجوف

أنهت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال تهيئة الميادين والطرق بالعديد من المجسمات الجمالية والزينة المضيئة واللوحات الترحيبية وعبارات التهاني بالعيد السعيد.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن المجسمات الجمالية تم تجهيزها منذ وقت مبكر استعدادا للاحتفال بعيد الفطر المبارك، كما تم تركيب الزينة المضيئة واللوحات حرصا من الأمانة على تهيئة الشوارع والميادين لاستقبال هذه المناسبة، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف من محمد الشرعان.