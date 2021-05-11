احدث الأخبار

شرطة الشرقية: القبض على (8) مقيمين بمحافظة الأحساء إثر مشاجرة جماعية
المنطقة الشرقية
 أمانة الجوف تستقبل العيد بعبارات التهاني والمجسمات الجمالية في شوارع وميادين سكاكا
منطقة الجوف
 عقوبات أمريكية على 7 لبنانيين على صلة بحزب الله
أبرز المواد
 عباس يتسلم رسالة خطية من بايدن
أبرز المواد
 استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة
أبرز المواد
 بلدية محافظة البدع تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر
منطقة تبوك
 تعذر رؤية هلال شوال
أبرز المواد
 الأمين العام للجامعة العربية يدعو مجلس الأمن والرباعية الدولية لتحمل مسؤولية التصعيد الإسرائيلي
أبرز المواد
 المملكة تؤكد رفضها التام لخطط عمليات الإخلاء والتهجير القسري للمقدسيين
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يوّجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادثة وفاة طفل بأحد الألعاب المائية
منطقة الحدود الشمالية
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد الحديثة بالجوف
منطقة الجوف
 تجارة نجران” تنفذ جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والسلامة
منطقة نجران
شرطة الشرقية: القبض على (8) مقيمين بمحافظة الأحساء إثر مشاجرة جماعية

شرطة الشرقية: القبض على (8) مقيمين بمحافظة الأحساء إثر مشاجرة جماعية

المنطقة الشرقية
أمانة الجوف تستقبل العيد بعبارات التهاني والمجسمات الجمالية في شوارع وميادين سكاكا

أمانة الجوف تستقبل العيد بعبارات التهاني والمجسمات الجمالية في شوارع وميادين سكاكا

منطقة الجوف
عقوبات أمريكية على 7 لبنانيين على صلة بحزب الله

عقوبات أمريكية على 7 لبنانيين على صلة بحزب الله

أبرز المواد
عباس يتسلم رسالة خطية من بايدن

عباس يتسلم رسالة خطية من بايدن

أبرز المواد

شرطة الشرقية: القبض على (8) مقيمين بمحافظة الأحساء إثر مشاجرة جماعية

شرطة الشرقية: القبض على (8) مقيمين بمحافظة الأحساء إثر مشاجرة جماعية
http://almnatiq.net/?p=982277
المناطق - واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه مشاجرة جماعية بين مجموعة من الأشخاص بمحافظة الأحساء، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المحافظة -بفضل الله- من تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (8) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والخامس من العمر.
وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

روابط ذات صلة

بلدية الخبر تدشّن حاويات جمع النفايات الإلكترونية

بلدية الخبر تدشّن حاويات جمع النفايات الإلكترونية
” بناء ” تنفق 5 ملايين على خدمات الأيتام في شهر رمضان

” بناء ” تنفق 5 ملايين على خدمات الأيتام في شهر رمضان
أمانة الشرقية تنفذ 1551 جولة رقابية وتغلق 20 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الصحية أمس الاثنين

أمانة الشرقية تنفذ 1551 جولة رقابية وتغلق 20 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الصحية أمس الاثنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*