احدث الأخبار

أمانة عسير تنهي اعمالها لتهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد بمدينة أبها و ضواحيها
منطقة عسير
 شرطة الشرقية: القبض على (8) مقيمين بمحافظة الأحساء إثر مشاجرة جماعية
المنطقة الشرقية
 أمانة الجوف تستقبل العيد بعبارات التهاني والمجسمات الجمالية في شوارع وميادين سكاكا
منطقة الجوف
 عقوبات أمريكية على 7 لبنانيين على صلة بحزب الله
أبرز المواد
 عباس يتسلم رسالة خطية من بايدن
أبرز المواد
 استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة
أبرز المواد
 بلدية محافظة البدع تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر
منطقة تبوك
 تعذر رؤية هلال شوال
أبرز المواد
 الأمين العام للجامعة العربية يدعو مجلس الأمن والرباعية الدولية لتحمل مسؤولية التصعيد الإسرائيلي
أبرز المواد
 المملكة تؤكد رفضها التام لخطط عمليات الإخلاء والتهجير القسري للمقدسيين
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يوّجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادثة وفاة طفل بأحد الألعاب المائية
منطقة الحدود الشمالية
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد الحديثة بالجوف
منطقة الجوف
أمانة عسير تنهي اعمالها لتهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد بمدينة أبها و ضواحيها

أمانة عسير تنهي اعمالها لتهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد بمدينة أبها و ضواحيها

منطقة عسير
شرطة الشرقية: القبض على (8) مقيمين بمحافظة الأحساء إثر مشاجرة جماعية

شرطة الشرقية: القبض على (8) مقيمين بمحافظة الأحساء إثر مشاجرة جماعية

المنطقة الشرقية
أمانة الجوف تستقبل العيد بعبارات التهاني والمجسمات الجمالية في شوارع وميادين سكاكا

أمانة الجوف تستقبل العيد بعبارات التهاني والمجسمات الجمالية في شوارع وميادين سكاكا

منطقة الجوف
عقوبات أمريكية على 7 لبنانيين على صلة بحزب الله

عقوبات أمريكية على 7 لبنانيين على صلة بحزب الله

أبرز المواد

أمانة عسير تنهي اعمالها لتهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد بمدينة أبها و ضواحيها

أمانة عسير تنهي اعمالها لتهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد بمدينة أبها و ضواحيها
http://almnatiq.net/?p=982279
المناطق - عسير

أنهت أمانة منطقة عسير تهيئة مصليات العيد وذلك عن طريق فرق متخصصة و التي باشرت أعمالها منذ وقت مبكر لتكون بذلك المصليات جاهزة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك.
و أوضح وكيل أمين منطقة عسير للخدمات المهندس سلمان الفيفي بأن تلك الجهود التي قامت بها الأمانة جاءت لدعم أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مصليات العيد بأنحاء مدينة أبهامن خلال تعزيز جهود النظافة و التعقيم و التطهير وإزالة الحشائش وصيانة المصليات ، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر.
و بين الفيفي بأن هذه الجهود جاءت تزامنا مع توجيه أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بالعمل على تجهيز المصليات المفتوحة و الجوامع بالتنسيق مع
فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال العمل على تهيئتة كافة مصليات العيد و الجوامع المخصصة للصلاة العيد و تعقيمها .
الجدير بالذكر فقد انهت أمانة منطقة عسير تهيئة و تهذيب 4 مصليات مفتوحة للعيد منها مصلى العيدين بالمشهد و مشيع و الضباب و مصلى العيدين و جامع الراحلين بالموظفين و نحو 35 مسجدا و جامع موزعة على كافة مدينة ابها و ضواحيها .

روابط ذات صلة

أمانة عسير تكثف أعمالها الرقابية بأكثر من 9 الاف جولة مع قرب عيد الفطر

أمانة عسير تكثف أعمالها الرقابية بأكثر من 9 الاف جولة مع قرب عيد الفطر
صحة بيشة وبالتعاون مع التعليم تدشن مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي إدارة التعليم

صحة بيشة وبالتعاون مع التعليم تدشن مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي إدارة التعليم
جامعة بيشة تفتح القبول للطلاب والطالبات في ٢٤ ذي القعدة المقبل

جامعة بيشة تفتح القبول للطلاب والطالبات في ٢٤ ذي القعدة المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*