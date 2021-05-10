أمانة عسير تنهي اعمالها لتهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد بمدينة أبها و ضواحيها

المناطق - عسير

أنهت أمانة منطقة عسير تهيئة مصليات العيد وذلك عن طريق فرق متخصصة و التي باشرت أعمالها منذ وقت مبكر لتكون بذلك المصليات جاهزة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك.

و أوضح وكيل أمين منطقة عسير للخدمات المهندس سلمان الفيفي بأن تلك الجهود التي قامت بها الأمانة جاءت لدعم أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مصليات العيد بأنحاء مدينة أبهامن خلال تعزيز جهود النظافة و التعقيم و التطهير وإزالة الحشائش وصيانة المصليات ، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر.

و بين الفيفي بأن هذه الجهود جاءت تزامنا مع توجيه أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بالعمل على تجهيز المصليات المفتوحة و الجوامع بالتنسيق مع

فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال العمل على تهيئتة كافة مصليات العيد و الجوامع المخصصة للصلاة العيد و تعقيمها .

الجدير بالذكر فقد انهت أمانة منطقة عسير تهيئة و تهذيب 4 مصليات مفتوحة للعيد منها مصلى العيدين بالمشهد و مشيع و الضباب و مصلى العيدين و جامع الراحلين بالموظفين و نحو 35 مسجدا و جامع موزعة على كافة مدينة ابها و ضواحيها .