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صحة الشرقية : تكثيف الجولات التفتيشية على المنتجعات السياحية والأماكن العامة خلال عيد الفطر

صحة الشرقية : تكثيف الجولات التفتيشية على المنتجعات السياحية والأماكن العامة خلال عيد الفطر

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أمانة عسير تنهي اعمالها لتهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد بمدينة أبها و ضواحيها

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صحة الشرقية : تكثيف الجولات التفتيشية على المنتجعات السياحية والأماكن العامة خلال عيد الفطر

صحة الشرقية : تكثيف الجولات التفتيشية على المنتجعات السياحية والأماكن العامة خلال عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=982282
المناطق - فتحيه عبدالله

نفذت صحة الشرقية جولات ميدانية في مجمع الحياة بلازا بالدمام وذلك بالتعاون مع بلدية وسط الدمام وشرطة الدمام والجهات الحكومية المشاركة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت ورصد السلوكيات المخالفة لبروتوكولات الوقاية من فايروس كورونا.
وقد شملت الجولات أكثر من 500 محل تم خلالها إغلاق 7محلات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية كما تم رصد 10 مخالفات لعدم ارتداء الكمامات.
وشددت صحة الشرقية على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال تطبيق توكلنا وأيضا فحص الحرارة والتباعد وتطبيق العدد المسموح فيه حسب مساحة كل منشأة والتأكد من وجود وسائل تعقيم وتعقيم الاسطح ، وحث العاملين بالمنشآت على المبادرة بالحصول على لقاح كورونا لتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.
وأكدت صحة الشرقية على أن مراكز التطعيم جميعها متاحة خلال فترة العيد وحثت الجميع على المبادرة بأخذ اللقاح كما أكدت على أنها سوف تكثف جولاتها على المنتجعات السياحية والأماكن العامة خلال فترة عيد الفطر المبارك للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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