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شرطة منطقة الجوف: القبض على مواطنين قاما بالسطو المسلح على أحد المحال التجارية في محافظة القريات

شرطة منطقة الجوف: القبض على مواطنين قاما بالسطو المسلح على أحد المحال التجارية في محافظة القريات

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شرطة منطقة الجوف: القبض على مواطنين قاما بالسطو المسلح على أحد المحال التجارية في محافظة القريات

شرطة منطقة الجوف: القبض على مواطنين قاما بالسطو المسلح على أحد المحال التجارية في محافظة القريات
http://almnatiq.net/?p=982288
المناطق - الجوف

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس،بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها ،أسفرت -بفضل الله-عن القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر ،قاما بالسطو المسلح على أحد المحال التجارية في محافظة القريات وسرقة مبالغ مالية ،وجرى إيقافها واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .

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