مدير الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يشرف على مصلى العيد الرئيسي بحي المحمدية .

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اشرف مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي مساء يوم الثلاثاء 29 / 9 / 1442هـ على مصلى العيد الرئيسي بحي المحمدية والوقوف على جاهزيته والإطلاع على تهيئته لإقامة صلاة العيد وذكر ” الشيخ مطارد ” أن هذه الجولة تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك حرصاً منهم حفظهم الله لظهور مصليات العيد والجوامع بالشكل المطلوب لخدمة المصلين وتهيئة سبل الراحة لهم .

وأكد الشيخ مطارد على الحرص على تحقيق التباعد في المصليات والجوامع حاثا المصلين على ارتداء الكمامة واحضار السجادة الخاصة وتحقيق التباعد والتعاون مع اللجان المنظمة والفرق التطوعية من أجل مصلحة الجميع، مثمناً المتابعة والإشراف المباشر من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لدعم أعمال وبرامج الفرع لتحقيق رسالته في خدمة بيوت الله والعناية بها وحماية مرتاديها .

هذا وسيؤم المصلين في مصلى العيد الرئيسي فضيلة الشيخ خالد بن صالح الجنيدي رئيس المحكمة العامة بعرعر .