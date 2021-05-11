احدث الأخبار

بيان من الجامعة العربية بشأن أحداث القدس.. هذه أبرز القرارات
أبرز المواد
 مدير الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يشرف على مصلى العيد الرئيسي بحي المحمدية .
منطقة الحدود الشمالية
 شرطة منطقة الجوف: القبض على مواطنين قاما بالسطو المسلح على أحد المحال التجارية في محافظة القريات
منطقة الجوف
 الديوان الملكي: المحكمة العليا : يوم غدٍ الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك .. ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر
أبرز المواد
 صحة الشرقية : تكثيف الجولات التفتيشية على المنتجعات السياحية والأماكن العامة خلال عيد الفطر
المنطقة الشرقية
 أمانة عسير تنهي اعمالها لتهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد بمدينة أبها و ضواحيها
منطقة عسير
 شرطة الشرقية: القبض على (8) مقيمين بمحافظة الأحساء إثر مشاجرة جماعية
المنطقة الشرقية
 أمانة الجوف تستقبل العيد بعبارات التهاني والمجسمات الجمالية في شوارع وميادين سكاكا
منطقة الجوف
 عقوبات أمريكية على 7 لبنانيين على صلة بحزب الله
أبرز المواد
 عباس يتسلم رسالة خطية من بايدن
أبرز المواد
 استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة
أبرز المواد
 بلدية محافظة البدع تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر
منطقة تبوك
بيان من الجامعة العربية بشأن أحداث القدس.. هذه أبرز القرارات

بيان من الجامعة العربية بشأن أحداث القدس.. هذه أبرز القرارات

أبرز المواد
مدير الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يشرف على مصلى العيد الرئيسي بحي المحمدية .

مدير الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يشرف على مصلى العيد الرئيسي بحي المحمدية .

منطقة الحدود الشمالية
شرطة منطقة الجوف: القبض على مواطنين قاما بالسطو المسلح على أحد المحال التجارية في محافظة القريات

شرطة منطقة الجوف: القبض على مواطنين قاما بالسطو المسلح على أحد المحال التجارية في محافظة القريات

منطقة الجوف
الديوان الملكي: المحكمة العليا : يوم غدٍ الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك .. ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر

الديوان الملكي: المحكمة العليا : يوم غدٍ الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك .. ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر

أبرز المواد

بيان من الجامعة العربية بشأن أحداث القدس.. هذه أبرز القرارات

بيان من الجامعة العربية بشأن أحداث القدس.. هذه أبرز القرارات
http://almnatiq.net/?p=982294
المناطق - وكالات

عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء، دورة غير عادية لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في القدس.

وفي ختام الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” وشارك فيه وزراء الخارجية ورؤساء الوفود والأمين العام للجامعة العربية، عبر المجلس عن إدانته “الشديدة للجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى”، محذرا من أن هذه الاعتداءات تعتبر “استفزازا صارخا لمشاعر المؤمنين في كل مكان وتنذر بإشعال دوامة من العنف التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وحمّل البيان الختامي “إسرائيل مسؤولية ما ينتج عن تلك الجرائم والإجراءات التي تشكل انتهاكات فاضحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”، مطالبا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن “بتحمل المسؤوليات من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان”.

هذا وقرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تشكيل لجنة وزارية عربية تضم كل من الأردن والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب “للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف الإجراءات والسياسات الإسرائلية غير القانونية في القدس”.

كما تقرر “طلب المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدما بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإعطائه الأولوية اللازمة”.

ودعا المجلس البرلمان العربي إلى التحرك “العاجل مع البرلمانات في الدول المؤثرة لتحقيق أهداف هذا القرار”، إضافة إلى “تكليف بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب بإطلاق جهد دبلوماسي مكثف لنقل مضامين القرار إلى عواصم الدول المؤثرة حول العالم”.

وأبرز البيان كذلك أنه تم “تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة لمباشرة المشاورات مع رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للنظر في خيار عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة الخاصة بالأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس، وتكليف المجموعة العربية في جنيف وباريس بمباشرة الإجراءات اللازمة في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو لمواجهة الاعتداءات والسياسات الإسرائيلية الممنهجة”.

روابط ذات صلة

الديوان الملكي: المحكمة العليا : يوم غدٍ الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك .. ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر

الديوان الملكي: المحكمة العليا : يوم غدٍ الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك .. ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر
عقوبات أمريكية على 7 لبنانيين على صلة بحزب الله

عقوبات أمريكية على 7 لبنانيين على صلة بحزب الله
عباس يتسلم رسالة خطية من بايدن

عباس يتسلم رسالة خطية من بايدن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*