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وزارة الشؤون الإسلامية تكمل تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في 24 دولة لهذا العام

وزارة الشؤون الإسلامية تكمل تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في 24 دولة لهذا العام

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وزارة الشؤون الإسلامية تكمل تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في 24 دولة لهذا العام

وزارة الشؤون الإسلامية تكمل تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في 24 دولة لهذا العام
http://almnatiq.net/?p=982297
المناطق - واس

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية، تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وتوزيع التمور، بالتنسيق مع سفارات المملكة وعبر الملحقيات الدينية والمشيخات الإسلامية في 24 دولة لهذا العام، حيث وزعت 88.400 سلة غذائية، و10.300 وجبة إفطار صائم، استفاد منها قرابة 1.140.000 شخصاً في مختلف الدول، فيما تم توزيع 200 طن من التمور الفاخرة وفق الإجراءات الصحية المعتمدة في الدول المستضيفة للبرنامجين.
ورفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على دعمه المستمر لمختلف أعمال الوزارة، وبرامجها المتنوعة، لخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف المجالات لاسيما ما يتصل بشهر رمضان المبارك كل عام.
وبين أنه تم تنفيذ هذه البرامج رغم الظروف الراهنة التي فرضتها هذه الجائحة يؤكد اهتمام قيادة هذه البلاد المباركة بكل ما يلامس احتياجات المسلمين، وأن المملكة رغم الجائحة العالمية إلا أنها نجحت في الاستمرار في تقديم ودعم برامج العطاء خلال الشهر الكريم.
ونوه معاليه بالجهود والتعاون المثمر والبناء الذي بذله سفراء خادم الحرمين الشريفين في الدول المستضيفة للبرنامجين لتسهيل تنفيذها ، معربا عن شكره للملاحق الدينية بالخارج، ومراكز خادم الحرمين الثقافية والإسلامية، على تنفيذهم للبرنامج بكل دقة وفق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة المستفيدين منه.
وسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمانه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان، وأن يزيل هذا الوباء عن سائر بلاد العالم.

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