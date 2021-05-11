أمانة منطقة القصيم تبرز مظاهر العيد بالطرق والميادين

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كثفت أمانة منطقة القصيم وكافة بلديات المنطقة , أعمال تجميل الطرق العامة والميادين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، وذلك ضمن أعمالها لإبراز مظاهر الفرح بهذه المناسبة السعيدة .

وشملت الأعمال تنفيذ أعمال متنوعة من الإنارة التجميلية في الطرق العامة والميادين والمباني وتركيب الأعلام الوطنية واللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية.

كما أنهت الأمانة في وقت سابق أعمال تهيئة وتنظيف المواقع المحيطة بالجوامع ومصليات الأعياد وذلك لتهيئتها لصلاة العيد شمل ذلك تنظيف الطرق المحيطة وإزالة الأعشاب العشوائي داخل المصليات وإزالة الكتابة على الجدران.

وفي الجانب الرقابي تواصل الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أعمالها الرقابية على الأنشطة التجارية خلال موسم عيد الفطر المبارك لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية للمحافظة على السلامة والصحة العامة.