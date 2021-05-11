اعتماد إنشاء محطة تحلية للمياه بمركز أم الجماجم

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أعلن الأستاذ خالد بن بندر الدويش رئيس مركز أم الجماجم عن اعتماد إنشاء محطة تحلية للمياه بأم الجماجم على نفقة (فاعل خير ) .



وذكر الدويش أن العمل بها سيبدأ بعد عيد الفطر المبارك.



و رفع الدويش الشكر لجمعية إرواء لخدمات المياه الصالحة للشرب على ما قدمته لإنشاء محطة المياه المحلاة لمركز أم الجماجم .