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اعتماد إنشاء محطة تحلية للمياه بمركز أم الجماجم

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على نفقة فاعل خير

اعتماد إنشاء محطة تحلية للمياه بمركز أم الجماجم

اعتماد إنشاء محطة تحلية للمياه بمركز أم الجماجم
http://almnatiq.net/?p=982309
المناطق - الرياض

أعلن الأستاذ خالد بن بندر الدويش رئيس مركز أم الجماجم عن اعتماد إنشاء محطة تحلية للمياه بأم الجماجم على نفقة (فاعل خير ) .

وذكر الدويش أن العمل بها سيبدأ بعد عيد الفطر المبارك.

و رفع الدويش الشكر لجمعية إرواء لخدمات المياه الصالحة للشرب على ما قدمته لإنشاء محطة المياه المحلاة لمركز أم الجماجم .

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