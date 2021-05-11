أعلن الأستاذ خالد بن بندر الدويش رئيس مركز أم الجماجم عن اعتماد إنشاء محطة تحلية للمياه بأم الجماجم على نفقة (فاعل خير ) .
وذكر الدويش أن العمل بها سيبدأ بعد عيد الفطر المبارك.
و رفع الدويش الشكر لجمعية إرواء لخدمات المياه الصالحة للشرب على ما قدمته لإنشاء محطة المياه المحلاة لمركز أم الجماجم .
على نفقة فاعل خير
اعتماد إنشاء محطة تحلية للمياه بمركز أم الجماجم
أعلن الأستاذ خالد بن بندر الدويش رئيس مركز أم الجماجم عن اعتماد إنشاء محطة تحلية للمياه بأم الجماجم على نفقة (فاعل خير ) .
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