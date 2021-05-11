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الأمر بالمعروف بالرياض يفعل حملة #سلامتنا_بالتزامنا

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الأمر بالمعروف بالرياض يفعل حملة #سلامتنا_بالتزامنا

الأمر بالمعروف بالرياض يفعل حملة #سلامتنا_بالتزامنا
http://almnatiq.net/?p=982312

فعل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض حملة #سلامتنا_بالتزامنا والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن في عموم منطقة الرياض للحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وضرورة أخذ اللقاح للوقاية من جائحة كورونا.
وأوضح فضيلة مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أنه إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه حفظهما الله وبمتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السند ، فقد بادر الفرع بتفعيل الحملة والمساهمة فيها من خلال بطاقات توعوية ووقائية، تم بثها إلكترونياً عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والشاشات الرقمية مساهمةً في الجهود الوقائية للحد من إنتشار جائحة كورونا والحد من آثارها.

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