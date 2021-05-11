مدير الشؤون الدينية للقوات المسلحة يزور الوحدات المرابطة بالحد الجنوبي

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قام فضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المكلف الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني بزيارة الوحدات المرابطة بالحد الجنوبي.

والتقى فضيلته بقائد قوة نجران وقائد قوة جازان وقادة الوحدات المرابطة بقطاعي نجران وجازان والنقاط القتالية.

وقام فضيلته بتهنئة المرابطين بشهر رمضان المبارك واقتراب مناسبة عيد الفطر المبارك وشكرهم على ما بذلوه ويبذلونه من رباط و دفاع عن الدين والقيادة والوطن والمقدسات واثنى على تضحياتهم وشجاعتهم وبسالتهم وسهرهم على حماية حدود بلادنا.

