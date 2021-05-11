احدث الأخبار

وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي
أبرز المواد
 فضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة يزور الوحدات المرابطة بالحد الجنوبي
محليات
 الأمر بالمعروف بالرياض يفعل حملة #سلامتنا_بالتزامنا
منطقة الرياض
 اعتماد إنشاء محطة تحلية للمياه بمركز أم الجماجم
منطقة الرياض
 أمانة منطقة القصيم تبرز مظاهر العيد بالطرق والميادين
منطقة القصيم
 وزارة الشؤون الإسلامية تكمل تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في 24 دولة لهذا العام
أبرز المواد
 بيان من الجامعة العربية بشأن أحداث القدس.. هذه أبرز القرارات
أبرز المواد
 مدير الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يشرف على مصلى العيد الرئيسي بحي المحمدية .
منطقة الحدود الشمالية
 شرطة منطقة الجوف: القبض على مواطنين قاما بالسطو المسلح على أحد المحال التجارية في محافظة القريات
منطقة الجوف
 الديوان الملكي: المحكمة العليا : يوم غدٍ الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك .. ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر
أبرز المواد
 صحة الشرقية : تكثيف الجولات التفتيشية على المنتجعات السياحية والأماكن العامة خلال عيد الفطر
المنطقة الشرقية
 أمانة عسير تنهي اعمالها لتهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد بمدينة أبها و ضواحيها
منطقة عسير
وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي

وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي

أبرز المواد
فضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة يزور الوحدات المرابطة بالحد الجنوبي

فضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة يزور الوحدات المرابطة بالحد الجنوبي

محليات
الأمر بالمعروف بالرياض يفعل حملة #سلامتنا_بالتزامنا

الأمر بالمعروف بالرياض يفعل حملة #سلامتنا_بالتزامنا

منطقة الرياض
اعتماد إنشاء محطة تحلية للمياه بمركز أم الجماجم

اعتماد إنشاء محطة تحلية للمياه بمركز أم الجماجم

منطقة الرياض

وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي

وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي
http://almnatiq.net/?p=982319
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية التركية مولود جاويش أوغلو والوفد المرافق له، وذلك بحضور معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد محمد الثقفي، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة الوزير المفوض هاني محمد مؤمنة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

روابط ذات صلة

فضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة يزور الوحدات المرابطة بالحد الجنوبي

فضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة يزور الوحدات المرابطة بالحد الجنوبي
وزارة الشؤون الإسلامية تكمل تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في 24 دولة لهذا العام

وزارة الشؤون الإسلامية تكمل تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في 24 دولة لهذا العام
بيان من الجامعة العربية بشأن أحداث القدس.. هذه أبرز القرارات

بيان من الجامعة العربية بشأن أحداث القدس.. هذه أبرز القرارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*