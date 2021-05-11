740جولة تفتيشية نفّذتها فرق وزارة التجارة بالجوف لحماية المستهلك

المناطق - الجوف

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأيام الخمسة الماضية 740 جولة رقابية على الأسواق والمتاجر، للتأكد من توفر السلع ومستلزمات الأسر للعيد, ومن منافذ بيع الحلويات ومحطات الوقود ومراقبة أسعارها.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي أن الفرق الميدانية قامت بالجولات للتأكد من توفر السلع الأساسية ومستلزمات العيد ومحطات الوقود ومحال بيع الذهب والتأكد من أسعارها، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحرص على تطبيقها كاملة، يأتي ذلك حرصا من الوزارة على حماية المستهلك.

وبين أن الجولات شملت مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة لها، مؤكدًا استمرار مثل هذه الجولات لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق، داعيا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم 1900 أو تطبيق بلاغ تجاري.