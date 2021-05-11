احدث الأخبار

740جولة تفتيشية نفّذتها فرق وزارة التجارة بالجوف لحماية المستهلك
منطقة الجوف
 نائب وزير الدفاع يقوم بزيارة رسمية إلى العراق التقى خلالها الرئاسات الثلاث ووزير الدفاع العراقي
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة والجمارك” تؤكد ضرورة التزام المسافرين دوليًا بإجراءات “الإقرار” عن مجموع مشترياتهم بما يزيد عن ٣ آلاف ريال
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي
أبرز المواد
 مدير الشؤون الدينية للقوات المسلحة يزور الوحدات المرابطة بالحد الجنوبي
محليات
 الأمر بالمعروف بالرياض يفعل حملة #سلامتنا_بالتزامنا
منطقة الرياض
 اعتماد إنشاء محطة تحلية للمياه بمركز أم الجماجم
منطقة الرياض
 أمانة منطقة القصيم تبرز مظاهر العيد بالطرق والميادين
منطقة القصيم
 وزارة الشؤون الإسلامية تكمل تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في 24 دولة لهذا العام
أبرز المواد
 بيان من الجامعة العربية بشأن أحداث القدس.. هذه أبرز القرارات
أبرز المواد
 مدير الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يشرف على مصلى العيد الرئيسي بحي المحمدية .
منطقة الحدود الشمالية
 شرطة منطقة الجوف: القبض على مواطنين قاما بالسطو المسلح على أحد المحال التجارية في محافظة القريات
منطقة الجوف
740جولة تفتيشية نفّذتها فرق وزارة التجارة بالجوف لحماية المستهلك

740جولة تفتيشية نفّذتها فرق وزارة التجارة بالجوف لحماية المستهلك

منطقة الجوف
نائب وزير الدفاع يقوم بزيارة رسمية إلى العراق التقى خلالها الرئاسات الثلاث ووزير الدفاع العراقي

نائب وزير الدفاع يقوم بزيارة رسمية إلى العراق التقى خلالها الرئاسات الثلاث ووزير الدفاع العراقي

أبرز المواد
“الزكاة والضريبة والجمارك” تؤكد ضرورة التزام المسافرين دوليًا بإجراءات “الإقرار” عن مجموع مشترياتهم بما يزيد عن ٣ آلاف ريال

“الزكاة والضريبة والجمارك” تؤكد ضرورة التزام المسافرين دوليًا بإجراءات “الإقرار” عن مجموع مشترياتهم بما يزيد عن ٣ آلاف ريال

أبرز المواد
وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي

وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي

أبرز المواد

740جولة تفتيشية نفّذتها فرق وزارة التجارة بالجوف لحماية المستهلك

740جولة تفتيشية نفّذتها فرق وزارة التجارة بالجوف لحماية المستهلك
http://almnatiq.net/?p=982332
المناطق - الجوف

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأيام الخمسة الماضية 740 جولة رقابية على الأسواق والمتاجر، للتأكد من توفر السلع ومستلزمات الأسر للعيد, ومن منافذ بيع الحلويات ومحطات الوقود ومراقبة أسعارها.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي أن الفرق الميدانية قامت بالجولات للتأكد من توفر السلع الأساسية ومستلزمات العيد ومحطات الوقود ومحال بيع الذهب والتأكد من أسعارها، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحرص على تطبيقها كاملة، يأتي ذلك حرصا من الوزارة على حماية المستهلك.

وبين أن الجولات شملت مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة لها، مؤكدًا استمرار مثل هذه الجولات لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق، داعيا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم 1900 أو تطبيق بلاغ تجاري.

روابط ذات صلة

شرطة منطقة الجوف: القبض على مواطنين قاما بالسطو المسلح على أحد المحال التجارية في محافظة القريات

شرطة منطقة الجوف: القبض على مواطنين قاما بالسطو المسلح على أحد المحال التجارية في محافظة القريات
أمانة الجوف تستقبل العيد بعبارات التهاني والمجسمات الجمالية في شوارع وميادين سكاكا

أمانة الجوف تستقبل العيد بعبارات التهاني والمجسمات الجمالية في شوارع وميادين سكاكا
من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد الحديثة بالجوف

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد الحديثة بالجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*