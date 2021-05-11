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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر
http://almnatiq.net/?p=982339
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركات.

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