احدث الأخبار

وكالة شؤون المسجد الحرام توزع الهدايا على قاصدي بيت الله الحرام ومنسوبي الجهات المشاركة
أبرز المواد
 إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق وإعادة فتح 16
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر
أبرز المواد
 740جولة تفتيشية نفّذتها فرق وزارة التجارة بالجوف لحماية المستهلك
منطقة الجوف
 نائب وزير الدفاع يقوم بزيارة رسمية إلى العراق التقى خلالها الرئاسات الثلاث ووزير الدفاع العراقي
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة والجمارك” تؤكد ضرورة التزام المسافرين دوليًا بإجراءات “الإقرار” عن مجموع مشترياتهم بما يزيد عن ٣ آلاف ريال
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي
أبرز المواد
 مدير الشؤون الدينية للقوات المسلحة يزور الوحدات المرابطة بالحد الجنوبي
محليات
 الأمر بالمعروف بالرياض يفعل حملة #سلامتنا_بالتزامنا
منطقة الرياض
 اعتماد إنشاء محطة تحلية للمياه بمركز أم الجماجم
منطقة الرياض
 أمانة منطقة القصيم تبرز مظاهر العيد بالطرق والميادين
منطقة القصيم
 وزارة الشؤون الإسلامية تكمل تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في 24 دولة لهذا العام
أبرز المواد
وكالة شؤون المسجد الحرام توزع الهدايا على قاصدي بيت الله الحرام ومنسوبي الجهات المشاركة

وكالة شؤون المسجد الحرام توزع الهدايا على قاصدي بيت الله الحرام ومنسوبي الجهات المشاركة

أبرز المواد
إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق وإعادة فتح 16

إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق وإعادة فتح 16

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر

أبرز المواد
740جولة تفتيشية نفّذتها فرق وزارة التجارة بالجوف لحماية المستهلك

740جولة تفتيشية نفّذتها فرق وزارة التجارة بالجوف لحماية المستهلك

منطقة الجوف

وكالة شؤون المسجد الحرام توزع الهدايا على قاصدي بيت الله الحرام ومنسوبي الجهات المشاركة

وكالة شؤون المسجد الحرام توزع الهدايا على قاصدي بيت الله الحرام ومنسوبي الجهات المشاركة
http://almnatiq.net/?p=982345
المناطق_واس

قامت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام بتوزيع عدد من الهدايا على قاصدي بيت الله الحرام والعاملين فيه من الجهات المشاركة ذات العلاقة .
ومن جانبهم عبر المصلون والمعتمرون ومنسوبو الجهات المشاركة عن امتنانهم وشكرهم، لما تقوم به الرئاسة من خدمات في حسن الاستقبال والإفادة.
ويأتي ذلك خدمةً لقاصدي بيت الله الحرام، وانطلاقاً من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدا على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.

روابط ذات صلة

إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق وإعادة فتح 16

إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق وإعادة فتح 16
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر
نائب وزير الدفاع يقوم بزيارة رسمية إلى العراق التقى خلالها الرئاسات الثلاث ووزير الدفاع العراقي

نائب وزير الدفاع يقوم بزيارة رسمية إلى العراق التقى خلالها الرئاسات الثلاث ووزير الدفاع العراقي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*