فرع التجارة بتبوك ينفذ أكثر من 1600 جولة رقابية خلال شهر إبريل الماضي

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نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك خلال شهر إبريل الماضي 1626 جولة رقابية على المراكز التجارية ومنافذ التسوق والتموين.

وشملت الجولات مدينة تبوك ومحافظات المنطقة، لمتابعة التزام المراكز بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمتسوقين، والتأكد من توفر السلع وبدائلها والتحقق من صلاحيتها ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار, وأسفرت عن ضبط 243 مخالفة، يجري التعامل معها وفقاً للأنظمة والقوانين, كما باشرت 1189 بلاغاً تجارياً، ورصدت تسعيرة أكثر من 8500 منتج و188 زيارة تموينية.

وأكد مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم الوباري, أن الفرق الرقابية مستمرة بمهامها وفق اختصاصاتها في الرقابة على الأسواق بمختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، تزامناً مع فترة إجازة الأعياد واستعدادهم لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك, وضبط حالات الغش إن وجدت، والتحقق من صحة العروض الترويجية والمسابقات والتخفيضات وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين, حاثاً المستهلكين بالمنطقة على الإبلاغ عن ملحوظاتهم عبر مركز البلاغات على الرقم الموحد 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.