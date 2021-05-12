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رسميًا.. إلزام المسافرين دوليًا بإجراءات «الإقرار» عن مجموع مشترياتهم

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http://almnatiq.net/?p=982374
المناطق_ الرياض

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المسافرین القادمین للمملكة إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتریات شخصیة أو هدايا تزید قیمتها على (3000) ریال سعودي أو ما یعادلها من عملات أجنبیة، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك تطبیقًا للضوابط والشروط الخاصة بنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما دعت الهيئة المسافرین القادمین إلى المملكة أو المغادرین منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى (60,000) ریال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو مقیّدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك www.customs.gov.sa.

وكشفت الهيئة عن فرض غرامة مالیة بمقدار (25%) من قیمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و(50%) من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجریمة أصلیة أو جریمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجریمة أصلیة أو جریمة غسل أموال فیتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النیابة العامة.

وأضافت الهيئة أن عدم الإقرار أو التصریح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقیدة یترتب عليه مصادرة تلك المواد وإیقاع الغرامة الجمركیة وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك یأتي استناداً إلى نص المادة (23) من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (60) من نظام الجمارك الموحد.   

وأوضحت الهيئة أن إجراءات الإقرار متاحة من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية عبر الرابط www.customs.gov.sa/ar/declare  وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونيًا، أو عن طريق تطبیق الأجهزة الذكیة وسداد المبالغ المستحقة سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، أو من خلال تزويد موظفي الجمارك في جمیع المنافذ البریة والبحریة والجویة بالرقم المرجعي، واستكمال إجراءات الإقرار.

يُذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قدمت لعملائها مؤخرًا خدمة حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب المتاحة عبر الرابط  www.customs.gov.sa/ar/eservices/calculatorحيث تُتيح الخدمة للعملاء إمكانية التعرف على قيمة الرسوم الجمركية والضرائب بشكل تقديري على البضائع الواردة من خارج المملكة.

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