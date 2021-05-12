احدث الأخبار

قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يقدمون 9000 ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 37 جمعية و127 مركزا بالشرقية تستقبل زكاة الفطر عبر رابط إلكتروني موحد
أبرز المواد
 الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني (هل هلالك )
منطقة الرياض
 «الصحة» توضح إمكانية حصول من يعانون نقص في الصفائح الدموية على لقاح «كورونا»
أبرز المواد
 وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل أوغندا
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف نقص إمدادات الوقود ‏
أبرز المواد
 القبض على 10 أشخاص سرقوا مركبات وتاجروا بها بالرياض
أبرز المواد
 أمانة الطائف تنفذ 12 ألف جولة رقابية وتغلق 13 مرفقًا مخالفًا
أبرز المواد
 وزير الداخلية الكاميروني يلتقي بسفير المملكة
أبرز المواد
 رسميًا.. إلزام المسافرين دوليًا بإجراءات «الإقرار» عن مجموع مشترياتهم
أبرز المواد
 مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث الوضع في القدس وغزة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
أبرز المواد
قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يقدمون 9000 ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يقدمون 9000 ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

منطقة مكة المكرمة
37 جمعية و127 مركزا بالشرقية تستقبل زكاة الفطر عبر رابط إلكتروني موحد

37 جمعية و127 مركزا بالشرقية تستقبل زكاة الفطر عبر رابط إلكتروني موحد

أبرز المواد
الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني (هل هلالك )

الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني (هل هلالك )

منطقة الرياض
«الصحة» توضح إمكانية حصول من يعانون نقص في الصفائح الدموية على لقاح «كورونا»

«الصحة» توضح إمكانية حصول من يعانون نقص في الصفائح الدموية على لقاح «كورونا»

أبرز المواد

القبض على 10 أشخاص سرقوا مركبات وتاجروا بها بالرياض

القبض على 10 أشخاص سرقوا مركبات وتاجروا بها بالرياض
http://almnatiq.net/?p=982383
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة الأمنية المختصة من القبض على (10) أشخاص، وهم مواطن، و(8) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الأردنية، جميعهم مخالفون لنظام الإقامة، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأضاف أنهم ارتكبوا سرقة مركبات والمتاجرة بها وبيعها بعد تحريف أرقام هياكلها، متخذين من إحدى الورش بالمنطقة الصناعية في مدينة الرياض مقرًا لتنفيذ جرائمهم.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى سرقتهم مركبات تقدر قيمتها بأكثر من (8,000,000) ريال، تم استرداد بعضها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

37 جمعية و127 مركزا بالشرقية تستقبل زكاة الفطر عبر رابط إلكتروني موحد

37 جمعية و127 مركزا بالشرقية تستقبل زكاة الفطر عبر رابط إلكتروني موحد
الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني (هل هلالك )

الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني (هل هلالك )
«الصحة» توضح إمكانية حصول من يعانون نقص في الصفائح الدموية على لقاح «كورونا»

«الصحة» توضح إمكانية حصول من يعانون نقص في الصفائح الدموية على لقاح «كورونا»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*