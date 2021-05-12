ارتفعت أسعار النفط اليوم في ظل مخاوف من نقص إمدادات الوقود بسبب انقطاع التيار عن أكبر خط لأنابيب الوقود بالولايات المتحدة.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنسبة 0.5% لتبلغ عند التسوية 68.66 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8%، لتنهي الجلسة عند 65.45 دولارًا.
ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف نقص إمدادات الوقود
ارتفعت أسعار النفط اليوم في ظل مخاوف من نقص إمدادات الوقود بسبب انقطاع التيار عن أكبر خط لأنابيب الوقود بالولايات المتحدة.
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