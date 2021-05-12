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قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يقدمون 9000 ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

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37 جمعية و127 مركزا بالشرقية تستقبل زكاة الفطر عبر رابط إلكتروني موحد

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ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف نقص إمدادات الوقود ‏

ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف نقص إمدادات الوقود ‏
http://almnatiq.net/?p=982386
المناطق_واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم في ظل مخاوف من نقص إمدادات الوقود بسبب انقطاع التيار عن ‏أكبر خط لأنابيب الوقود بالولايات المتحدة.‏
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنسبة ‏‎0.5‎‏% لتبلغ عند التسوية ‏‎68.66‎‏ دولارًا ‏للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8%، لتنهي ‏الجلسة عند ‏‎65.45‎‏ دولارًا.‏

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