وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل أوغندا

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وصل معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى عاصمة أوغندا – كامبالا، اليوم، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله في مطار عنتيبي الدولي، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية هنري اوكيلو اوريم، ومعالي وزير العدل الأوغندي ايفرايم كومونتو، وسفير أوغندا لدى المملكة اسحاق سيبيليمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا جمال بن محمد المدني.