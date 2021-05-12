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الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني (هل هلالك )

الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني (هل هلالك )

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الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني (هل هلالك )

الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني (هل هلالك )
http://almnatiq.net/?p=982394
المناطق_ مبارك الدوسري

اختتمت المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – اليوم فعاليات البرنامج الرمضاني ” هل هلالك ” ومسابقة (عربي وأفتخر) الذي تُنفذه افتراضيا مساء كل ثلاثاء منذ دخول شهر رمضان المبارك ، وتعرض فيه وفق جدول زمني الجمعيات والهيئات والاتحادات الكشفية العربية نماذج من العادات والتقاليد الرمضانية في بلدانها .  

وتناوبت اليوم الجمعيات الكشفية في موريتانيا وفلسطين والإمارات والعراق على إحياء فعاليات اليوم الأخير حيث عرضت بعض العادات والتقاليد كموروثات شعبية، تعاقبت عليها الأجيال جيلاً عقب جيل وتوارثها الأهالي في تلك البلدان حفاظاً على استمرارها، حتى بدأت حاضرة خلال هذا الشهر الفضيل. 

واتسمت العروض بعادات استقبال الشهر المبارك ، وما يصحبه من تهاني وزيارات بين الأسر ، والفرحة والسرور والبهجة التي تسود الجميع ، وتزيين المنازل بالفوانيس  التي تتخذ أشكالاً مختلفة، مما تضفي السعادة والأُنس على أفراد الأسرة ، وكذا تبادل الأطباق والوجبات المتنوعة بين الأقارب، والجيران ،كموروث لا يزال الأهالي في تلك البلدان متمسكين به رغم تغير نمط الحياة في وقتنا الحالي، وكذا تجمعات كبار الأسر والشباب لممارسة بعض الألعاب وتبادل الأحاديث والخواطر والذكريات الماضية. 

وشهدت العروض نماذج من فرحة الأطفال بذلك الشهر وفي عيد الفطر المبارك ، وبعض المناسبات الخاصة بهم في الشهر والعيد التي ترسخ فيهم العادات والتقاليد المتوارثة ، وكذا الأكلات الشعبية والأطباق الحديثة لكل بلد ، وفكرة عن المسحراتي الذي لازال موجوداً في بعض تلك البلدان يجوب الشوارع والأزقة مُهللاً ومُكبراً من أجل إيقاظ الناس للسحور، بالإضافة الى تزيين النساء أنفسهن وأطفالهن من البنات بالحناء.  

وتضمن برنامج اليوم تقديم الجزء الأخير من مسابقة ( عربي وأفتخر ) والتي تتضمن تقديم ثلاث مواد عن بلد عربي ، وقصيدة عربية مشهورة ، وشخصية عربية تاريخية ، والمطلوب من المشارك معرفتها والدخول بالمسابقة للظفر بجائزتها .  

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