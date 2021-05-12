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37 جمعية و127 مركزا بالشرقية تستقبل زكاة الفطر عبر رابط إلكتروني موحد

37 جمعية و127 مركزا بالشرقية تستقبل زكاة الفطر عبر رابط إلكتروني موحد

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37 جمعية و127 مركزا بالشرقية تستقبل زكاة الفطر عبر رابط إلكتروني موحد

37 جمعية و127 مركزا بالشرقية تستقبل زكاة الفطر عبر رابط إلكتروني موحد
http://almnatiq.net/?p=982397
المناطق_الدمام

قال المشرف العام على برنامج زكاة الفطر الموحد نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية أمين عام بر الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن هناك 37 جمعية و127 مركزا لاستلام وتوزيع زكاة الفطر تشارك هذا العام في برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية الذي وجه سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الأمير سعود بن نايف بتنفيذه حرصا على تنظيم زكاة الفطر بالمنطقة الشرقية وينفذ حاليا للعام السادس على التوالي شاكرا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف وسمو نائبه على دعمهما المستمر للبرنامج وأوضح العفيصان أن شعار البرنامج هذا العام مستمد من التطور التقني الذي شهده البرنامج  وهو “سهلناها عليكم” وذلك ليس تسهيلا على الأسر المستحقة للزكاة فقط في الاستلام ولكن تسهيلا أيضا على المزكي في إيصال زكاته قائلا أن استلام الزكاة من المزكي سيكون وفقا لعدة طرق تسهيلا على المزكي منها استلام قيمة الزكاة الفطر التي تبلغ هذا العام  21 ريالا عبر رابط موحد لاستلام الزكاة وهو المتجر الإلكتروني للبرنامج https://zakati-east.org/  أو استلمها عبر الحسابات البنكية المعتمدة للبرنامج وهي:مصرف الراجحي                                                                                 SA91 8000 0190 6080 1013 1118 البنك السعودي للاستثمار SA92 6500 0000 3033 0729 9001 •                                                     مصرف الإنماء                                                                                   SA87 0500 0068 2888 8880 8005 • بنك البلاد SA44 1500 0999 1237 7878 0007 •                                                                       البنك الأهلي التجاري SA86 1000 0005 2119 0804 0104أو دفعها بالشراء مباشرة من الموردين المعتمدين بالمنطقة الشرقية من المتاجر المتعاقدة مع برنامج زكاة الفطر الموحد لاستلام وتوزيع الزكاة أو دفع قيمة الزكاة في مقرات جمعيات المنطقة الشرقية المشاركة بالبرنامج فيما قال مدير المركز الإعلامي لزكاة الفطر الموحد والمتحدث الإعلامي فيصل بن مقبل المسند  أن هناك ربط آلي إلكتروني بين الجمعيات والمراكز المشاركة في برنامج زكاة الفطر الموحد وذلك لتبادل المعلومات والتقارير المتعلقة باستلام وتوزيع زكاة الفطر قائلا عن آلية التوزيع أن زكاة الفطر هذا العام سيتم توزيعها على المستحقين عبر أكواد مبرمجة يتم إرسالها للأسر المستحقة للزكاة عبر رسائل sms  على جوالهم وتقوم الأسرة بتسليم الكود للمتجر المتعاون مع الجمعية وبإدخال المتجر للكود يتم صرف الزكاة للأسر المستحقة وفقا لعدد أفراد الأسر وأوضح المسند أن هذه الخطوة تأتي تطويرا لبرنامج زكاة الفطر الموحد الذي يواكب التطور التقني عام بعد عام حيث أن البرنامج كان يصرف زكاة الفطر مسبقا عبر بطاقات خاصة تشبه بطاقة الصراف الآلي يقوم المستحق للزكاة بمراجعة المتجر بها ولكن هذا العام وتحقيقا للتباعد وعدم التلامس بين الأسر المستحقة والمتاجر تم تطوير هذه البطاقة إلى أكواد تسلسلية للصرف  يتم صرفها من خلال مقرات توزيع الزكاة التي تم التعاقد معها من قبل اللجنة المنظمة لبرنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية مشيرا إلى أنه سيتم إشعار مستحقي الزكاة بمقرات التوزيع حسب أقرب نقطة توزيع لهم عبر الرسائل النصية SMS للاستلام مؤكدا أن برنامج زكاة الفطر الموحد أوقف هذا العام استقبال الزكاة العينية وذلك دعما للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  وذلك للعام الثاني على التوالي منذ بداية الجائحة مشيرا إلى  أن البرنامج وزع العام الماضي من خلال مركز العمليات بالمنطقة الشرقية 352 ألف فطرة بالمنطقة على ما يقارب 12 ألف أسرة يصل عدد أفرادهم إلى 55680 مستفيدا بالمنطقة وقال المسند أن جهود العام الماضي جاءت بتكاتف جهود 33 جمعية و44 مركزا تابعا لها بالمنطقة الشرقية و بتوجيه ومباركة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة لتنظيم زكاة الفطر والحد من الهدر والفائض من الزكاة والعمل على سد العجز في المحافظات والمدن والقرى والهجر التي تحتاج كميات إضافية من الزكاة بالتنسيق بين جمعيات المنطقة الشرقية كذلك معالجة مشكلات الزحام التي كانت تحدث سابقا أمام مقرات الجمعيات الخيرية لصرف أو دفع زكاة الفطر كما حد البرنامج من ظاهرة التسول وتراكم زكاة الفطر العينية في شوارع وميادين المنطقة الشرقية وحرص على تنفيذ الشعيرة بشكل حضاري ومنظم وراقي.

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