قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يقدمون 9000 ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

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تمكن القادة الكشفيين في الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة من تحقيق قرابة 9000 ساعة عمل في خدمة المُعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام خلال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الخدمات التي يُقدمها مركز بادر للأعمال التطوعية بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكان المركز الذي باشر أعماله من لحظة إعلان دخول شهر رمضان المبارك قد جند أكثر من 50 قائداً كشفياً يومياً، حيث يباشرون في المرحلة الأولى عملهم التطوعي قبيل صلاة العشاء من كل يوم، إلى ما بعد صلاة التراويح بنصف ساعه، حيث يسهمون في تنظيم دخول المصلين والمعتمرين وتوجيههم للمصليات بتوسعة الملك عبد الله -رحمه الله-، وفي تنظيم عملية الخروج والمساهمة في تطبيق الإجراءات والاحترازات ضد فيروس كورونا التي تنفذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وفي العشر الأواخر بدأت المرحلة الثانية بالعمل في موقع إضافي جديد وذلك بالمسعى إضافة لموقعهم السابق في توسعة الملك عبدالله.

وقد نالت مشاركة قادة كشافة تعليم مكة المكرمة العديد من الإشادات من المسؤولين في القطاعات الرسمية المشاركة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.