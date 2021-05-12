احدث الأخبار

قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يقدمون 9000 ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 37 جمعية و127 مركزا بالشرقية تستقبل زكاة الفطر عبر رابط إلكتروني موحد
أبرز المواد
 الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني (هل هلالك )
منطقة الرياض
 «الصحة» توضح إمكانية حصول من يعانون نقص في الصفائح الدموية على لقاح «كورونا»
أبرز المواد
 وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل أوغندا
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف نقص إمدادات الوقود ‏
أبرز المواد
 القبض على 10 أشخاص سرقوا مركبات وتاجروا بها بالرياض
أبرز المواد
 أمانة الطائف تنفذ 12 ألف جولة رقابية وتغلق 13 مرفقًا مخالفًا
أبرز المواد
 وزير الداخلية الكاميروني يلتقي بسفير المملكة
أبرز المواد
 رسميًا.. إلزام المسافرين دوليًا بإجراءات «الإقرار» عن مجموع مشترياتهم
أبرز المواد
 مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث الوضع في القدس وغزة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
أبرز المواد
قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يقدمون 9000 ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يقدمون 9000 ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

منطقة مكة المكرمة
37 جمعية و127 مركزا بالشرقية تستقبل زكاة الفطر عبر رابط إلكتروني موحد

37 جمعية و127 مركزا بالشرقية تستقبل زكاة الفطر عبر رابط إلكتروني موحد

أبرز المواد
الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني (هل هلالك )

الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني (هل هلالك )

منطقة الرياض
«الصحة» توضح إمكانية حصول من يعانون نقص في الصفائح الدموية على لقاح «كورونا»

«الصحة» توضح إمكانية حصول من يعانون نقص في الصفائح الدموية على لقاح «كورونا»

أبرز المواد

قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يقدمون 9000 ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يقدمون 9000 ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=982400
المناطق_مبارك الدوسري

تمكن القادة الكشفيين في الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة من تحقيق قرابة 9000 ساعة عمل في خدمة المُعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام خلال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الخدمات التي يُقدمها مركز بادر للأعمال التطوعية بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. 

وكان المركز الذي باشر أعماله من لحظة إعلان دخول شهر رمضان المبارك قد جند أكثر من 50 قائداً كشفياً يومياً، حيث يباشرون في المرحلة الأولى عملهم التطوعي قبيل صلاة العشاء من كل يوم، إلى ما بعد صلاة التراويح بنصف ساعه، حيث يسهمون في تنظيم دخول المصلين والمعتمرين وتوجيههم للمصليات بتوسعة الملك عبد الله -رحمه الله-، وفي تنظيم عملية الخروج والمساهمة في تطبيق الإجراءات والاحترازات ضد فيروس كورونا التي تنفذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وفي العشر الأواخر بدأت المرحلة الثانية بالعمل في موقع إضافي جديد وذلك بالمسعى إضافة لموقعهم السابق في توسعة الملك عبدالله. 

وقد نالت مشاركة قادة كشافة تعليم مكة المكرمة العديد من الإشادات من المسؤولين في القطاعات الرسمية المشاركة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام

روابط ذات صلة

أمانة الطائف تنفذ 12 ألف جولة رقابية وتغلق 13 مرفقًا مخالفًا

أمانة الطائف تنفذ 12 ألف جولة رقابية وتغلق 13 مرفقًا مخالفًا
تشغيل وصيانة المسجد الحرام أعمالُ مميزة وأرقامُ مذهلة

تشغيل وصيانة المسجد الحرام أعمالُ مميزة وأرقامُ مذهلة
وكالة شؤون المسجد الحرام توزع الهدايا على قاصدي بيت الله الحرام ومنسوبي الجهات المشاركة

وكالة شؤون المسجد الحرام توزع الهدايا على قاصدي بيت الله الحرام ومنسوبي الجهات المشاركة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*