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فوائد سحرية لـ«البطيخ»

فوائد سحرية لـ«البطيخ»
http://almnatiq.net/?p=982406
المناطق_ الرياض

أفاد المركز الاتحادي للتغذية بأن البطيخ يتمتع بفوائد جمّة لصحة القلب؛ حيث إنه غني بالبوتاسيوم، الذي يسهم في تنظيم محتوى الماء في الخلايا ويعمل على تنشيط عضلة القلب.

وأضاف المركز الألماني أن البطيخ يحتوي على أحماض أمينية مهمة لسريان الدم بشكل صحي، مثل سيترولين وأرجنين.

ويمتاز البطيخ أيضا بأنه غني بفيتامين C والبيتا كاروتين ومادة الليكوبين، مما يسهم في خفض نسبة الكوليسترول، ومن ثم الوقاية من أمراض القلب.

ومن ناحية أخرى، يمتاز البطيخ بمحتواه العالي من الماء والأملاح والإلكتروليتات، مما يسهم في حماية الجسم من الجفاف، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة صيفا. علاوة على ذلك، يعد البطيخ مفتاح الرشاقة بفضل انخفاض سعراته الحرارية.

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