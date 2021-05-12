توزيع زكاة الفطر على المستحقين في نجران

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بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، توزيع زكاة الفطر على الأسر الأشد حاجة وفق المسجلين في كشوفات الجمعية، وبمساعدة أئمة المساجد في الأحياء لمعرفة الأسر المستحقة، من خلال استقبال الزكاة بقيمة 20 ريالا للفرد الواحد، وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف بأنه جرى تشكيل فريق من الجمعية مكون من 13 فردا للقيام بالعمل ومتابعة زكاة الفطر، من خلال إعداد بروشورات إعلانية وإرسال رسائل نصية على المزكين، والتنسيق مع إحدى الشركات للحصول على أجود أنواع الأرز ليكون بسعر منافس.

وأضاف عطيف انه تم تجهيز مكتبين لاستقبال زكاة الفطر في مقر الجمعية الرئيسي بالفيصلية ومكتب الضيافة من خلال فترتين الأولى الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 6 مساء، والثانية من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 12 صباحا، حيث سيكون التبرع عن طريق نقاط البيع فقط ولا يتم استقبال الزكاة العينية، مع تزويد المزكين بإيصالات واخذ ارقام جولاتهم ليتم ابلاغهم برسائل نصية اثناء اكتمال توزيع الزكاة وايصالها لمستحقيها.