الهلال الأحمر بالباحة: وقوع حادثي تصادم ودهس منفصلين .. والكشف عن عدد المصابين

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اوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بالمنطقة تلقت بلاغ عن وقوع حادثي تصادم ودهس مساء اليوم الاثنين .

واضاف: الزهراني كان وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعه 23:20 مسا اليوم الموقع: اشارة الزرقاء بالباحة

واردف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول الفرق أتضح وجود اصابه بالموقع خطيرة تم التدخل اسعافياً لها ونقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة

واضاف الزهراني عن ورود بلاغ حادث دهس بالباحة ورد البلاغ في تمام الساعه 23:48 مساء اليوم الاثنين وتم توجيه فرقة اسعافيه لموقع الدهس امام اسماك البحر الاحمر وعند وصولهم والكشف على الاصابه وكانت اصابته خطيره تم التدخل اسعافياً ونقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة

نسال الله الشفاء العاجل للمصابين.