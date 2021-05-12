احدث الأخبار

الهلال الأحمر بالباحة: وقوع حادثي تصادم ودهس منفصلين .. والكشف عن عدد المصابين
أبرز المواد
 توزيع زكاة الفطر على المستحقين في نجران
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية تزين الشوارع والميادين ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 أمير الشرقية وسمو نائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
أبرز المواد
 فوائد سحرية لـ«البطيخ»
منوعات
 صدور البيان الختامي للاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين لدول منظمة التعاون الإسلامي حول الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية
أبرز المواد
 قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يقدمون 9000 ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 37 جمعية و127 مركزا بالشرقية تستقبل زكاة الفطر عبر رابط إلكتروني موحد
أبرز المواد
 الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني (هل هلالك )
منطقة الرياض
 «الصحة» توضح إمكانية حصول من يعانون نقص في الصفائح الدموية على لقاح «كورونا»
أبرز المواد
 وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل أوغندا
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف نقص إمدادات الوقود ‏
أبرز المواد
الهلال الأحمر بالباحة: وقوع حادثي تصادم ودهس منفصلين .. والكشف عن عدد المصابين

الهلال الأحمر بالباحة: وقوع حادثي تصادم ودهس منفصلين .. والكشف عن عدد المصابين

أبرز المواد
توزيع زكاة الفطر على المستحقين في نجران

توزيع زكاة الفطر على المستحقين في نجران

أبرز المواد
أمانة الحدود الشمالية تزين الشوارع والميادين ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك

أمانة الحدود الشمالية تزين الشوارع والميادين ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك

أبرز المواد
أمير الشرقية وسمو نائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

أمير الشرقية وسمو نائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

أبرز المواد

الهلال الأحمر بالباحة: وقوع حادثي تصادم ودهس منفصلين .. والكشف عن عدد المصابين

الهلال الأحمر بالباحة: وقوع حادثي تصادم ودهس منفصلين .. والكشف عن عدد المصابين
http://almnatiq.net/?p=982424
المناطق_الباحة

اوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بالمنطقة تلقت بلاغ عن وقوع حادثي تصادم ودهس مساء اليوم الاثنين .

واضاف: الزهراني كان وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعه 23:20 مسا اليوم الموقع: اشارة الزرقاء بالباحة

واردف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول الفرق أتضح وجود اصابه بالموقع خطيرة تم التدخل اسعافياً لها ونقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة

واضاف الزهراني عن ورود بلاغ حادث دهس بالباحة ورد البلاغ في تمام الساعه 23:48 مساء اليوم الاثنين وتم توجيه فرقة اسعافيه لموقع الدهس امام اسماك البحر الاحمر وعند وصولهم والكشف على الاصابه وكانت اصابته خطيره تم التدخل اسعافياً ونقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة

نسال الله الشفاء العاجل للمصابين.

روابط ذات صلة

توزيع زكاة الفطر على المستحقين في نجران

توزيع زكاة الفطر على المستحقين في نجران
أمانة الحدود الشمالية تزين الشوارع والميادين ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك

أمانة الحدود الشمالية تزين الشوارع والميادين ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك
أمير الشرقية وسمو نائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

أمير الشرقية وسمو نائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*